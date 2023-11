Winterchalet van Maddox komt voor laatste keer terug, half juni opent nieuw sharing concept in pand ernaast

Op de Grote Markt in Kortrijk zal restaurant Maddox voor een laatste keer z’n winterchalet plaatsen. Na vijf jaar komt een einde aan de traditie aangezien de stad Kortrijk meer uniformiteit wil voor haar terrassen. “Uitzonderlijk gunnen ze onze commerce nog een laatste drie maanden, daar zijn we heel dankbaar voor”, zegt uitbater Jonathan Beke (42). Half juni 2024 gaat de nieuwe horecazaak in het aanpalend pand open.

Ambre Parsy en Jonathan Beke plaatsen begin december – met de opstart van Winter in Kortrijk – voor een laatste keer hun sfeervolle, verwarmde chalet, aangekleed met winterse elementen en goed voor een 25-tal plaatsen. Maddox is het enigste restaurant met zo’n houten constructie, maar de stad Kortrijk streeft naar uniforme terrassen op de Grote Markt.

“Normaal gezien was het niet meer mogelijk dit jaar. Het verbod betekende echter een slechte zaak voor onze commerce, zeker gezien de verbouwingswerken hiernaast. Daarnaast zouden we ook een deel van ons personeel op tijdelijk werkloos moeten zetten. Met de winterchalet hebben we de afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in de stad. Uitzonderlijk hebben Ruth Vandenberghe, Wouter Allijns en hun team een kleinere versie van onze chalet toegestaan, voor de laatste keer. Ik wil hen hiervoor nogmaals uitdrukkelijk bedanken”, vertelt Jonathan.

Uniform terras

De winterchalet wordt eind februari afgebroken. Daarna worden de oude terrasconstructies weggenomen om tegen de eerste week van maart een uniform terras te plaatsen zoals het nieuwe reglement het voorschrijft. “Wij zijn voorstander. De terrassen worden moderner en op elkaar afgestemd in kleur en vorm. Handelszaken op de Grote Markt krijgen vijf jaar de tijd om te vernieuwen, maar wij doen het liever direct. Zo renoveren we in één keer samen met de verbouwingswerken in het pand ernaast.”

In het gewezen Italiaans restaurant Da Franco komt een nieuw sharing concept van Maddox. “Mensen zijn nieuwsgierig, maar voorlopig geven we nog niet te veel weg”, glimlacht Jonathan. “De keuken blijft een verrassing. We hopen met de nieuwe zaak een publiek te bereiken die graag gerechten wil delen.”