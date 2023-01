Wie wil dineren in een iglo, moet dezer dagen bij Erika in Knokke-Heist zijn: “Het is een groot succes bij jong én oud”

Op zoek naar een originele plaats voor een romantisch diner? Of een plek waar je kinderen ongetwijfeld graag aan tafel blijven zitten? Dan ben je nog tot 14 februari aan het goede adres bij John-Lee Burgers & Sushi in Knokke-Heist. Op het Keith Haringplein staan namelijk drie verwarmde iglo’s. Een idee van uitbaatster Erika Vanrenterghem. “Ik wou een winterse sfeer creëren. Laat ons zeggen dat het ons geen windeieren heeft gelegd”, glimlacht Erika.

Neen, alledaags is het zicht op het Keith Haringplein niet. Maar laat net dat zijn wat Erika Vanrenterghem wou bereiken. De vrouw is uitbaatster van het restaurant John-Lee Burgers en Sushi – een combinatie van Amerikaanse burgers en Japanse sushi en kleine gerechtjes – en was voor de wintermaanden op zoek naar een idee om haar zaak wat meer aan te kleden. “Vorig jaar plaatste ik een tent op het terras, maar dat was té nat en té koud. Het resultaat viel wat tegen, waardoor ik op zoek ging naar iets anders.”

Dat ‘iets anders’ werden uiteindelijk drie iglo’s waar je gezellig in kan dineren. “Het vergde veel voorbereiding en we moesten een vergunning aanvragen, maar het eindresultaat is al het harde werk waard geweest”, zegt Erika. “Bedoeling was om het terras extra in de picture te plaatsen en de winterse sfeer naar boven te brengen. Het is dus een mooi tafereel om naar te kijken, maar ook vooral erg gezellig. Aanvankelijk was er sprake van een kleine kerstmarkt op het plein. Dat had het plaatje compleet gemaakt, maar uiteindelijk bleef het bij een idee. Maar onze iglo’s zorgen gelukkig voor voldoende sfeer”, zegt ze met de glimlacht.

Verwarmd

Wie in de iglo’s plaatsneemt, voelt behalve een leuke inrichting ook warmte. Letterlijk, want de iglo’s zijn volledig verwarmd. “En windvrij, want ze zijn volledig afsluitbaar”, zegt Erika trots.

Wie een plaatsje wil bemachtigen in één van de originele iglo’s, kan wel best reserveren. “Zeker in het weekend”, knikt Erika. “Het concept slaat echt aan. We merken dat het een groot succes is, zowel bij jong als oud. Zeker kinderen vinden het fantastisch om in één van de iglo’s te eten.”

Een succes, dus een blijvertje, zou je denken. Niet zo bij Erika. “Ik heb graag wat verandering en hoewel we nu al van een megasucces kunnen spreken, wil ik volgend jaar toch weer iets anders proberen. Dus wie de sfeer van een iglo wil proeven, moet de komende weken zéker langskomen”, besluit Erika Vanrenterghem. (MM)