“We houden herinnering aan Annie hier levendig”: Frituur Den Ast (Izegem) al meer dan 50 jaar langs de Rijksweg

Annie Goossens startte in 1973 met haar frituur Den Ast langs de Rijksweg, ze was toen amper 14 jaar. 38 jaar lang was ze het gezicht van de frituur, maar er moest veel te vroeg afscheid van haar genomen worden. Maar de huidige uitbaters Claude en Daisy en hun dochter Melissa doen er alles aan om Annie aanwezig te houden in de frituur.

Nadat Annie stopte eind 2011 hield een koppel uit Kortemark frituur Den Ast drie jaar open, sinds januari 2015 zijn de huidige uitbaters aan zet. Claude Vermoere (57) en Daisy Vanmeerhaeghe (54) maakten een carrièreswitch en haalden meteen dochter Melissa (31) aan boord. “Ik had wel wat ervaring in de frietwereld”, zegt Daisy. “Mijn ouders hebben 18 jaar een frituur gerund naast dancing Poseidon in Beveren-Leie, net zoals je er hier eentje had naast dancing Olympia.”

Buurtwinkeltje

Daisy hielp als jonge meid nog bij haar ouders, maar ging niet verder in de stiel. “21 jaar lang heb ik Voeding Daisy gerund, een buurtwinkeltje in het pand in Beveren-Leie waar we nu nog altijd wonen.” Claude ging uit werken, zat eerst in de textiel- en later in de metaalsector. “Maar bij een bevriende friturist in Ieper gingen we sporadisch eens helpen. Toen we hoorden dat de frituur hier over te nemen stond, hebben we geen moment geaarzeld. Hoewel ze een jaar later al zou overlijden, is Annie hier nog vaak geweest en wij ook bij hen in hun woning in Izegem. Ook haar echtgenoot Willem Decock was pas 59 jaar toen hij enkele jaren later overleed. Maar Annie is hier niet vergeten, iedereen kent nog Annie van Den Ast. Er wordt hier nog vaak over haar gesproken. En hier in onze frituur hangt ook nog een fotokader met beelden van vroeger, van de eerste jaren en de eerste barak die er stond.”

(Lees verder onder de foto)

(foto Frank) © Frank Meurisse

“Ook traditie om het langst open te blijven van de frituren in de regio zetten we verder”

Bij de overname wilden de nieuwe uitbaters dan ook niet tornen aan de naam. “Er moet hier dus vroeger nog een ast gestaan hebben (en er was ook ooit nog café Den Ast, red.). We hebben op die korte periode ook veel geleerd van Annie. Je mag nooit besparen op de kwaliteit van je vet en je producten. Dat kost meer, maar dat betaalt zich op de duur allemaal terug. Wij bakken hier in plantaardige palmolie, die is bijna dubbel zo duur als dierlijk vet. Maar het maakt de frietjes licht verteerbaar en ook naar vegetariërs toe is het een pluspunt”, vertelt Claude.

Dochter Melissa is vanaf de eerste dag mee in de zaak gestapt, haar twee broers gaan uit werken. “Ik was net afgestudeerd op mijn 21ste als leerkracht lager onderwijs. Maar ik heb die job nooit uitgeoefend, ik ben meteen hier aan de slag gegaan.”

(Lees verder onder de foto)

Melissa, Claude en Daisy voor de frituur die deze vorm kreeg in 2000. Bij de overname hebben de nieuwe uitbaters binnen alles vernieuwd, van de vloer tot de friteuse. © Frank Meurisse

Tijdens de week doen ze het meestal met twee, in het weekend is het alle hens aan dek en zijn dochter, ma en pa aanwezig, eventueel nog versterkt met een jobstudent. “Melissa staat aan de kassa, ikzelf aan de frietjes en Daisy doet het vlees”, duidt Claude de taakverdeling. “Dat loopt allemaal vlot, we zijn goed op elkaar ingespeeld.” De frituur heeft natuurlijk ook een unieke ligging langs de drukke Rijksweg. “We hebben hier inderdaad veel passanten die eens halt houden, maar vooral ook veel vaste klanten uit de buurt.”

Werken Rijksweg

Dat de werken aan de Rijksweg straks in hun richting opschuiven, jaagt hen niet echt schrik aan. “Wij zullen altijd bereikbaar zijn en mensen willen best wel een klein ommetje doen om hier te geraken.”

De frituur is gesloten op dinsdag en op zondagmiddag. “De andere dagen zijn we ’s middags van 11.15 tot 13.45 uur en ’s avonds van 17.30 tot 22 uur open. Op vrijdag en zaterdag tot 23 uur. De traditie van de frituur die het langst open is, hebben we overgenomen van Annie. Niet meer tot een gat in de nacht, maar iemand die hier in het weekend laat iets wil komen eten, kan erop rekenen dat we open zijn.”

De frituur heeft ook nog wat specialiteiten. “Onze vers bereide satés onder meer en onze eigen luxeburgers van het huis. We gaan ook mee met de nieuwste trends, een Roodkapje kan je hier krijgen, net als de Belcrunch Boulette die een echte hit is. Maar ook ons stoofvlees en de bijhorende saus met trappist wordt hier gesmaakt. Dat is ook nog een recept van Annie”, zegt Melissa.

Stijn Stijnen en Patro

Annie is dus nog altijd niet weg te denken uit de frituur. “We verkopen hier een Julientje en een Romboutje, zeer populair. Een jobstudent stelde eens voor om een Annietje te creëren. Geen slecht idee, maar daarvoor zullen we eerst haar familie nog eens contacteren. Weet je zelfs dat de rouwmaaltijd hier was, daar stond Willem op. We voorzagen alles wat Annie graag had, een cava, friet met frikandel special en nadien een ijsje.”

In Den Ast kun je uiteraard je frietjes gaan afhalen of ze ook telefonisch bestellen. “Maar aan huis brengen doen we niet meer, dat was enkel in de coronaperiode zo. Binnen kan hier zowat 20 man zitten, buiten is nog eens ruimte voor het dubbele. Er komt hier ook soms bekend volk over de vloer, Sugar Jackson was hier nog bij het laatste boksgala in Izegem. En toen Stijn Stijnen met Patro Eisden Maasmechelen tegen Mandel United speelde, liet hij hier twee bussen halt houden. Dat was allemaal netjes georganiseerd, we kregen de bestellingen gespreid binnen. Eerst de verdedigers, dan de middenvelders, vervolgens de aanvallers en dan nog de staf, bestuur en meegereisde fans. Heel wat klanten gingen met hem op de foto.”

En om de trouwe klanten te belonen, kunnen ze ook Joyn-punten verzamelen. “Zo kunnen ze sparen voor een volledig menuutje en heel wat klanten doen dat ook. We amuseren ons ook samen in de job, we moesten de stap misschien al 15 jaar eerder gezet hebben.”