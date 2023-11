Vriendinnen Kathy en Andy nemen uitbating Braserrie 22 over van Tjessa Hemelaere

Tjessa Hemelaere (37) had eerder al aangegeven professioneel andere horizonten te willen opzoeken. Brasserie 22 op de Grote Markt in Izegem komt vanaf 26 januari in de vakkundige handen van Kathy Steelandt (46) en Andy Demuynck (54).

Tjessa werkt als 17 jaar in De Brasserie, de jongste tien jaar als zelfstandig uitbaatster. Nog tot 17 december blijft ze open volgens het vertrouwde concept. Daarna gaan we een weekje dicht en op zaterdag 23 december ga ik nog één keer open en kun je hier nog iets komen drinken. Ik voorzie ook wat animatie.”

Daarna is de beurt de nieuwe uitbaatsters. Ze raakten bevriend omdat hun respectieve partners Jan Hoorne (Kathy) en Franky Van Eenooghe (Andy) goede vrienden zijn. Kathy baatte ook zeven jaar lang café Den Ondank uit in de Lendeleedsestraat, en Andy – die ondertussen in Izegem woont – groeide op als cafédochter in Sint-Denijs (Zwevegem) en werkte ook vaak in de horeca. Nu was ze aan de slag in het Kachtemse rusthuis, Kathy in Proxy Delhaize op de markt in Izegem. Beiden zeggen hun job vaarwel en gaan fulltime voor het nieuwe verhaal in de Brasserie. Andy zal zich meer richten op de keuken, Kathy op de zaal. “Maar we zullen elkaar ook aanvullen en ook onze partners zullen wel bijspringen waar nodig.”

Op vrijdag 26 januari zwaaien ze voor het eerst de deuren van de Brasserie open. “Donderdag wordt onze sluitingsdag, alle andere dagen zijn we open vanaf 10.30 uur. Doorlopend en tijdens de week is de keuken open tot 20 uur, in het weekend tot 22 uur.” Het concept van de Brasserie 22, zal met de eigen touch van beide dames, behouden blijven.