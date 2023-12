“Voortdoen zoals we bezig zijn”

Elf jaar na zijn voorgangers in De Engel duikt ook Pieterjan Rosseel de Gault&Millau-ranking binnen. “Het was een complete verrassing”, zegt de Diksmuideling. “We zijn uiteraard enorm trots maar we gaan dit zeker niet naar ons hoofd laten stijgen. We houden vast aan onze traditionele keuken en onze joviale bediening in een rustieke sfeer die onze klanten gewend zijn.”

Pieterjan Rosseel (37) en echtgenote Katrien Dendievel (40) namen op 1 oktober 2022 restaurant De Engel over van Rosa Maeckelbergh (kleindochter van de oorspronkelijke uitbaters, red.) en haar zoon Sebastiaan.

Ideale locatie

“Een eigen restaurant, daar dacht ik al lang aan. Na mijn opleiding aan Hotelschool Ter Duinen deed ik ervaring op bij sterrenchefs Geert Vanhecke, Yves Mattagne en Wout Bru.”

“In 2015 richtte ik het cateringbedrijf Delicious op. Dat bedrijf draait goed we verzorgen onder andere de catering voor KV Kortrijk en tal van andere events maar een restaurant hebben, is toch nog iets anders. In De Engel vonden we de combinatie van een goedlopende zaak én dankzij de vroegere feestzaal ook de ideale locatie om het cateringbedrijf in onder te brengen”, legt Pieterjan uit.

Seizoensklassiekers

De Engel staat in de regio bekend om zijn seizoensklassiekers. “Dat zal zeker zo blijven,” beaamt Pieterjan, “net als ons typische interieur met foto’s, prenten en krantenknipsels van flandrien Jules Vanhevel waar we zo weinig mogelijk aan willen veranderen.”

“Vorige zomer investeerden we wel in een buitenbar, om de bediening op het terras vlotter te laten verlopen. Ook de wijnkaart kreeg een make-over: er is keuze uit een 200-tal wijnen, voor elk wat wils dus.”

Net zoals in veel andere horecazaken is Pieterjan ook op zoek naar personeel, zowel voor de keuken als voor de zaal. Kandidaten kunnen zich aanmelden.