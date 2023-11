Villa de Torre klimt in Gault&Millau

De Haan is met twee zaken vertegenwoordigd in de nieuwe Gault&Millau: Markt XI behoudt zijn 16 op 20, Villa de Torre doet er een puntje bij en scoort nu 13 op 20.

“Zijn we uiteraard heel blij mee”, zegt medewerker Guido Francque. “Zeker omdat het duurzaamheidsaspect ditmaal ook duidelijk meespeelde: met lokale, seizoensgebonden ingrediënten op het bord en vers gevangen vis rechtstreeks uit de Noordzee, doen we daar echt wel een inspanning voor en dan is die 13 op 20 toch een mooi bewijs dat duurzaam ondernemen loont. Het is voor ons ook een hart onder de riem om op die ingeslagen weg te blijven doorgaan”, klinkt het.