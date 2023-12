Vier zaken uit Jabbeke schitteren in Gault&Millau

Maar liefst vier Jabbeekse adresjes staan in de 21ste gids van Gault&Millau. Jabbeke gooit dus hoge culinaire ogen met restaurant Côté Préféré, Saporo en Brasserie Fiston. Voor Bistro Ensemble is het als nieuwkomer nog straffer.

Een kleine 1.400 eetadresjes staan er in de gloednieuwe culinaire gids Gault&Millau en daarin is Jabbeke oververtegenwoordigd. Brasserie Fiston in Varsenare behaalde een score van 12. Ook de voormalige Den os en den ezel, nu het stemmige restaurant Saporo, bevestigde en scoorde een dikke 13. Het Jabbeekse Côté Préféré behaalde zelfs een 14 op 20. Opvallend is ook dat nieuwkomer Bistro Ensemble meteen opgenomen werd in de gids, met een mooie 13 op 20. Ensemble uit Snellegem is een concept waarbij mensen ontvangen worden als in een huiskamer. “We zien inderdaad een groei aan kwalitatieve zaken op ons grondgebied”, meent schepen van Middenstand Chris Bourgois. “De vele kwalitatieve restaurants zijn daar de exponent van.” Thomas Vanwynsberghe en Cédric Desmidt van Ensemble gaan voor een keuken steunend op traditie en vernieuwing met respect voor product en natuur. Thomas staat achter het fornuis en Cédric verzorgt de bediening. “Samen hebben we dit concept opgestart, waar de mensen niet ontvangen worden als klant, maar als gast in onze huiskamer. Het samenzijn in een ongedwongen atmosfeer primeert. De keuken staat midden in de zaal en aan de keukentafel kunnen 6 mensen aanschuiven. Voor de rest primeert de huiselijke sfeer, met ruimte om 18 mensen te laten tafelen”, zegt Thomas Vanwynsberghe.

Klassiek onderlegd

“We werken overwegend met een vast menu van drie tot vijf gangen. Dit aanbod, op basis van seizoensgebonden producten, wordt om de vijf tot zes weken veranderd. Op de middag bieden we ook een lunch aan. De keuken is, gezien onze opleiding bij Hotelschool Ter Duinen in Koksijde, klassiek onderlegd. We werken met pure producten en zoveel mogelijk groenten, waarbij je flink wat Aziatische en mediterrane invloeden op je bord krijgt. Deze erkenning doet ons als startende zaak enorm plezier.” (PA)

Bistro Ensemble vind je langs de Gistelsteenweg 223 in Snellegem. Meer info is te vinden op: bistro-ensemble.be.