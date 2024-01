Vaste kracht en goede vriend Charles neemt K de Karo over: “Op zaterdag zijn we opnieuw open”

Charles Vandewal (23) uit Zwevegem start vandaag zijn eerste dag als uitbater van K de Karo by Charlie. Na 13 jaar geeft Karoline Verhelle (45) de fakkel door van haar geliefde lunch- en tearoom in de Sint-Jansstraat, maar ze blijft aan boord. “Ik heb het volste vertrouwen in Charlie. Hij is vriendelijk, vlot en entertaint graag.”

Charles werkte eerder in het restaurant ‘La Dolce Vita’. De eigenaars wilden Karoline uit de nood helpen toen ze kampte met personeelstekort waardoor hij anderhalf jaar geleden aan de slag ging bij K de Karo over de middag. Niet veel later volgde een voltijds contract. “Het is een ander soort drukte, maar ik begon de oudere generatie en het vast cliënteel steeds meer de appreciëren. We zijn intussen één familie geworden. Iedereen babbelt met elkaar. Een vriendin zei me gisteren nog dat je in K de Karo altijd alleen kan toekomen. Mensen beginnen tegen je te praten en tonen oprecht interesse”, vertelt Charles.

“Charlie en ik komen goed overeen. Hij is graag gezien van het cliënteel en mijn concept blijft bestaan” – Karoline

Toen Karoline aangaf dat ze de horecazaak wou overlaten, sprong Charles meteen op de opportuniteit. “Ik blijf hier nog voor onbepaalde tijd met liefde werken, maar ik ben klaar met de administratie en de kopzorgen van het horecaleven. Het is tijd om mijn kindje over te laten”, legt Karoline uit, door haar vast cliënteel omschreven als een klassevolle, hardwerkende vrouw met oog voor detail en een gouden hart. “Charlie en ik komen goed overeen. Hij is graag gezien van het cliënteel en mijn concept blijft bestaan. Zowel mijn man, Peter Meuleman, als ik staan er volledig achter. Charlie gaat dat goed doen, we hebben er alle vertrouwen in.”

“Hier kom je voor de gezelligheid, de mooi verzorgde koffies met huisgemaakte cake en de klassieke betere keuken. Wel werd de kaart aangevuld met bites to share” – Charles

“Wat goed is, mag blijven”, stelt Charles als ik hem vraag of iets zal veranderen. “Ik vind het concept goed, dus ik zal er niet aan sleutelen. Hier kom je voor de gezelligheid, de mooi verzorgde koffies met huisgemaakte cake en de klassieke betere keuken. Wel werd de kaart aangevuld met bites to share zoals gefrituurde Noordzeetongreepjes met tartaarsaus, bruschetta’s en krokant gebakken witte pens en bloedworst. Zo hoop ik meer aperitievers aan te trekken. Emma Vercruysse (30) is als nieuwe kok aan boord.”

Charles geeft (jonge) kunstenaars de kans om zes maanden hun werk in K de Karo by Charlie uit te hangen, met daaraan een vernissage gekoppeld. “Momenteel fleuren de schilderijen van Antoine Desanto en de beelden van Carlos Caluwier het interieur op. Kunstenaars mogen zich altijd aanbieden.”

K de Karo by Charlie is elke dag open van 10 tot 18 uur. Gesloten op zondag.