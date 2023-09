Vanaf nu kan je buiten tafelen bij Bistro Desanto: “Meer genieten van de lange zomers”

Sinds vorige week donderdag is Bistro Desanto in de Louis Verweestraat 1 opnieuw open na drie maanden verbouwingen. Het restaurant van Janique De Vlaminck (57) en Christophe Dejonghe (56) serveert nu ook haar traditioneel Franse gerechten op een nieuwe binnenkoer.

Christophe is geboren in de horeca. Datzelfde jaar, in 1967, starten zijn ouders sterrenrestaurant Carlton in Marke. “Ik heb altijd horeca gedaan. Van 1997 tot 2012 hadden we Bistro Desanto in Waregem. Janique kwam erbij in 2002. Toen dit prachtig herenhuis te koop stond, beslisten we terug te keren naar Kortrijk. Het was tijd voor iets nieuws.”

“Bistro Desanto werd te vaak geassocieerd met een winterrestaurant, daar wilden we vanaf”

Het restaurant nabij het President Rooseveltplein bouwde met haar maximum bezetting van twintig personen per shift een trouw cliënteel uit. Doorheen de jaren keerde steeds dezelfde bemerking terug. “De klanten misten een binnenterras. Voor de renovatie was dit een relatief donker restaurant. We hadden enkel twee ramen vooraan. Bistro Desanto werd te vaak geassocieerd met een winterrestaurant, daar wilden we vanaf. Zeker nu het mooie weer steeds langer duurt”, zegt Janique.

“Onze klanten kunnen eindelijk de chef in actie zien”

Op 1 juni start het koppel de werken. De bar en de keuken achteraan maken plaats voor een binnenkoer. De – nu halfopen – keuken werd, dankzij een kleine uitbreiding in het pand ernaast, geïnstalleerd linksachter, met als eyecatcher een nieuwe groene marmerlook bar. “Onze klanten kunnen eindelijk de chef in actie zien”, vertelt Janique. “Vooraan een terras plaatsen, leek ons geen aangename optie. Dan zou je echt op straat zitten, op kasseien.”

“Nu zijn er meer rustgevende kleuren en plaatsten we verschillenden hedendaagse kunstelementen”

Het terras oogt fris met een witte bakstenen wand en houten latjes aan de rechtergevel, maar ook binnen werden enkele zaken aangepast. “Het interieur was vroeger hoofdzakelijk zwartwit, nu zijn er meer rustgevende kleuren en plaatsten we verschillenden hedendaagse kunstelementen. We zijn beiden fan van kunst. Het beeld van de grote witte baby kreeg een prominentere plaats in de ruimte vooraan”, zegt Christophe. “We plaatsen ook overal nieuwe akoestische tapijten.”