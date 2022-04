Van foodtruck tot restaurant: ambachtelijke pizza’s bij Forrientez op Paardenmarkt Poperinge

Op de Paardenmarkt in Poperinge vind je sinds kort de pizzazaak Forrientez. Als 21-jarige startte Niels Forrez met een foodtruck waar hij zijn ambachtelijke lekkernijen te koop aanbood en nu opende hij zijn eigen restaurant.

Op het Poperingse industrieterrein zijn Niels Forrezs ambachtelijk pizza’s ondertussen goed bekend. “Zeven jaar lang had ik er mijn foodtruck en dat trok heel wat volk. Zo’n marktkraam is natuurlijk heel weersafhankelijk en ik wilde ook niet ter plaatse blijven trappelen”, zegt zaakvoerder Niels Forrez (27) uit Reningelst.

Kunst van pizza’s bakken

De pizzabakker is automecanicien van opleiding. “Ik heb echter altijd in de horeca gewerkt, onder meer in een pizzeria. Op vroege leeftijd was ik al bezig met eten. In Italië verloor ik mijn hart aan de kunst van pizza’s bakken en ik wou iets gelijkaardigs naar België brengen.”

“Een stukje Italië naar hier brengen en de kwaliteitsvolle pizza’s nastreven, dat was mijn bedoeling. Toen ik de kans kreeg om een pizzakraam te kopen, heb ik die stap gezet om dat doel te verwezenlijken. Nu kan je dus ook een klein stukje Italië terugvinden in het pand op de Paardenmarkt.”

Gedurende een lange periode zocht hij naar een geschikt pand voor zijn pizzazaak Forrientez. Zijn huidige pand was in het verleden de uitvalsbasis van Café The Seventies.

Risico’s durven nemen

“Ik wilde enkel de stap zetten als ik het goede pand te pakken had. Ik had mijn foodtruck die goed draaide, dus er was geen haast bij. In 2020 kocht ik dit pand en dat was een risico met de coronacrisis die toen speelde, maar je moet risico’s nemen als je vooruit wil.”

“In november 2021 zijn we begonnen met de verbouwingen, want er was toch wel wat werk aan na die caféjaren”, lacht Niels. “Dit is een goede locatie. Niet ver van de Grote Markt, niet te groot, veel parkeermogelijkheid én mijn klanten moeten nu niet meer in de regen wachten.

Thuislevering mogelijk

Pizza Forrientez met ham, mozzarella, pikante salami, ui, paprika, champignons en oregano vind je op de pizzakaart. Ook de nieuwe pizzasmaken pollo (tomatensaus, kip, paprika, oregano en mozzarella), Carbonara (roomsaus (bianco), spek, ui, emmental, mozzarella en oregano) en bbq chicken (tomatensaus, kip, ui, paprika, bbq saus en oregano) kan je verkrijgen.

De pizza’s kun je ter plaatse of via takeaway bestellen. “In Groot-Poperinge leveren we ook pizza’s aan huis. We leveren vanaf twee pizza’s in Poperinge en Reningelst. Vanaf drie voor de andere deelgemeenten.”

Voor de foodtruck zoekt Niels ondertussen een enthousiaste uitbater. “We gaan ook op zoek naar een nieuwe locatie en dat wordt waarschijnlijk een Poperingse deelgemeente. Naast een vaste standplaats kan de foodtruck ook gevraagd worden voor evenementen: communie, trouwfeest, verjaardagsfeest, pensioenfeest babbyborrel … We komen overal ter plaatse vanaf 30 personen. Voor fuiven en festivals zijn we ook beschikbaar. Daarvoor hebben wij een aparte formule.”