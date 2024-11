‘Van één frituur naar klein imperium in vijf jaar tijd’: Brandon (27) startte in 2019 met ‘All you can friet’

Jonge ondernemer Brandon Debels (27) heeft in vijf jaar tijd al een klein imperium opgebouwd. Drie frituren met een vierde op komst, een danscafé in Gent, een eigen festival en er zit nog meer aan te komen…

Brandon Debels groeide op in Ledegem. Hij woont nu in Wevelgem met zijn partner en hun zoontje Finn (3). Het frituurverhaal startte in 2019 in Rollegem-Kapelle, in het pand waar Bakkerij Naessens jarenlang een vaste waarde was, maar waar er ook nog een eethuis en vervolgens frituur Sammy’s hun stek hadden.

“De frietjes à volonté kosten 2,30 euro; goedkoper dan klein bakje”

De zaadjes van het zotte verhaal van Brandon werden eerder al geplant. “Ik werkte als student al in diverse frituren, later ging ik aan de slag bij Mediamarkt en Orange, maar bleef ik freelance in frituren werken. Daar deed ik natuurlijk mijn ogen open en leerde ook veel. Ondertussen had ik wat centjes bij elkaar gespaard en kon ik starten in Rollegem-Kapelle. Mijn eerste frituur, die wilde ik toch dicht bij huis waar ik de mensen kende.”

Simpele formule

Hij startte meteen met het concept ‘All you can Friet’. Waar kwam dat idee vandaan? “Je zag het in andere horecasectoren wel vaker, pizza à volonté bijvoorbeeld. Maar in de frituurwereld bestond dat nog niet. In eerste instantie dachten we ook aan de snacks, maar dat zou moeilijk te organiseren zijn. Met frietjes lukt dat makkelijker. Het systeem is eigenlijk vrij simpel. Als je aangeeft dat je ‘All you can Friet’-formule wil, dan krijg je een potje in plaats van een bakje frieten. Het is uiteraard enkel maar voor wie ter plaatse consumeert. Dat potje frieten kun je steeds laten bijvullen. Sinds de start kost dat 2,30 euro, terwijl de prijzen serieus de hoogte in gegaan zijn. Het kost nu zelfs minder dan een kinderbakje frieten. Heel wat klanten zijn het al gewend, voor wie hier de eerste keer over de vloer komt, moeten we soms nog eens uitleggen hoe ze goedkoper af zijn…”

In 2020 startte Brandon met een vestiging langs de Rijksweg in Lendelede, vlak naast Globus. In 2022 werd het vroegere café De Pompeschitter in Dadizele, dat toen leeg stond, omgetoverd tot een grote frituur. “Die frituren draaien allen op hetzelfde concept. Ze hebben dezelfde sluitingsdagen, maandag en dinsdag, het assortiment is er hetzelfde en ook van buiten en van binnen zijn ze hetzelfde aangekleed. Dat is goed voor de herkenbaarheid. Ik ben overigens voor 98 procent rond met een nieuwe frituur. Net zoals in Lendelede als in Dadizele zijn het de eigenaars van het pand die op me afstapten en me voorstelden daar een zaak te beginnen. Nu werken we met een team van 41 mensen, met daarin ook flexi’s en jobstudenten. Naast de vaste werknemers vragen we van de anderen dat ze ook meerdere shifts per week doen. Zo heeft ook iedereen ook alles in de vingers. We werken niet echt met geranten, maar met vaste gezichten op de diverse plaatsen. De vaste krachten blijven meestal op hun gebruikelijke stek, de verantwoordelijke voor de kassa is dezelfde… Mijn werknemers verdienen ook allemaal evenveel, op de anciënniteit na natuurlijk. Maar iedereen moet alles kunnen en dus krijgen ze ook hetzelfde loon.”

De Viking in Gent

Brandon was ook een van de eersten om mee te stappen in het online verhaal in zijn frituren staan ook kiosken waar je kunt bestellen. “Je kunt ook nog altijd gewoon aan de kassa bestellen, maar heel wat mensen nemen via de kiosk al hun bestelling op en gaan dan aan een tafeltje zitten. Het is wel opvallend dat in Dadizele bijna 90 procent dat doet, in Lendelede ligt dat maar op zowat 30 procent. Lokale gewoontes zeg maar.”

Brandons honger raakt maar niet gestild. “Ik ging vroeger graag uit naar Place2Party in Torhout. Daar rijpte het idee om ook eens iets te doen in de uitgaanswereld, tot De Viking op mijn pad kwam.” Sinds dit voorjaar is Brandon de eigenaar van dit danscafé. “Het is best pittig,” geeft hij toe. “Ik sta daar zelf achter de bar, help mee waar kan en zelfs de opkuis nadien doe ik. Geloof het of niet, dat is rustgevend. Ik giet dan enkele emmers water uit en begin te schrobben. Ik kan daar ook overnachten, al is het vaak ’s morgens tegen dat ik mijn bed zie. Ik heb weinig slaap nodig, dat is zeker. Ik kan ook moeilijk stil zitten. Weet je dat toen ik even geen project om handen ik, besloot ik om alle rijbewijzen binnen te halen. En ik slaagde ook, ik mag nu met alles rijden: van een vrachtwagen tot een autobus.”

Tweede editie festival

Brandon is ook nog vaak de baan op met zijn mobiele frituren. “Ik heb er drie in totaal, als we meerdere feesten tegelijk hebben neem ik zelf het grootste voor mijn rekening. We hebben ook heel wat samenwerkingen met grote organisaties waar wij voor de catering zorgen. Ook voor een gewoon communiefeestje zijn we te boeken. Onze frituren staan maar zelden voor de deur in het weekend.”

En afgelopen zomer waagde Brandon zich ook voor het eerst aan een festivalletje: ‘All you can dance’. “Naast de kerk in Ledegem met de bedoeling geld te kunnen schenken aan het goede doel. Maar voor de eerste editie heb ik zelf moeten opleggen. We hadden het weer ook niet mee, de avond voordien stormde het nog, we hebben ook wat investeringen gedaan die op langere termijn zullen lonen dus komt er volgend jaar, op 5 juli 2025, een nieuwe editie.”

Ook nog een zomerbar?

Brandon speelt ook nog met het idee van een zomerbar en gaat op professioneel vlak geen uitdaging uit de weg. “Ik kan dit natuurlijk niet zonder de steun van mijn team, ik kan maar op één plaats tegelijk zijn. Maar ik sta bijvoorbeeld ook in voor de boekhouding. Maar we kunnen een beroep doen op een trouwe groep medewerkers. Hoe we die samen houden? Dat kan gaan van een simpel etentje of eens gaan paintballen tot een zot weekendje Amsterdam. Dan geven we er samen eens een lap op, dat is het best bindmiddel!”