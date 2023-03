Van 62 tot 250 euro voor het goedkoopste menu: tafelen in een sterrenrestaurant, wat kost dat?

Met 29 sterren, verdeeld over 23 restaurants, is West-Vlaanderen een paradijs voor fijnproevers. Nergens is het gemakkelijker om dicht bij huis te gaan tafelen in een sterrenzaak. Maar hoeveel centen moet je nu eigenlijk bij elkaar sparen om te kunnen genieten van die West-Vlaamse culinaire pareltjes? Wel, minder dan je misschien zou denken.

Maandag werden de Michelinsterren voor 2023 uitgedeeld. Willem Hiele en Table d’Amis werden beiden na hun comeback opnieuw beloond met een eerste ster. Enkel Hostellerie Le Fox moest een ster afgeven, voor de rest blijft het Michelin-landschap in ons provincie onveranderd.

Tien jaar geleden leek een etentje in een sterrenzaak nog onbereikbaar voor de grote massa, iets dat enkel was weggelegd voor de lucky few. Doorheen de jaren ijverden heel wat sterrenchefs zélf om dat imago te veranderen. In veel restaurants werd de sfeer minder stijf en het publiek diverser. Natuurlijk blijft het niveau hoog en daar hangt onvermijdelijk een flink prijskaartje aan vast. Al betekent die Michelinster niet meteen dat het je een arm en een been kost om te kunnen proeven van die culinaire hoogstandjes.

Groot prijsverschil

Er zijn in onze provincie 18 restaurants met één Michelinster, maar binnen die groep zijn de prijsverschillen best groot. In Vol-Ver in Marke (Kortrijk) kun je een driegangenmenu bestellen voor 62 euro, voor aangepaste wijnen betaal je nog eens 30 euro extra. Naast Vol-Ver zijn er echter slechts twee andere sterrenzaken die deze menuoptie aanbieden, bij de meeste restaurants zit je al zeker vier of vijf gangen lang aan tafel. (lees verder onder de kaart)

Zo ben je in Cuines,33 in Knokke-Heist en Hostellerie Saint Nicholas in Ieper minstens 125 euro kwijt. Daar krijg je een vijfgangenmenu zonder wijn voor in ruil. Wel is het zo dat er vaak beperkingen staan op de kleinere menu’s, in veel gevallen kun je die bijvoorbeeld niet in het weekend of op feestdagen bestellen.

De twee nieuwkomers vallen meteen op door hun prijsverschil, hoewel ze beide één ster bezitten. Bij Mathieu Beudaert van Table d’Amis betaal je slechts 85 euro voor een vijfgangenmenu, bij Willem Hiele moet je liefst 235 euro op tafel leggen voor een verrassingsmenu.

250 euro zonder wijn

Restaurants met twee sterren bieden vaak minder menukeuzes aan, waardoor je al sneller een flinke duit moet neertellen. Er zijn vier tweesterrenzaken in West-Vlaanderen, de ene al iets betaalbaarder voor de gewone burger dan de andere. Zo kan je in La Durée in Izegem al voor 110 euro vier gangen gaan dineren, terwijl je in Bartholomeus in Knokke-Heist niets kleiner dan een zesgangenmenu kunt kiezen, waar je 230 euro voor moet ophoesten.

Hoe goed ken jij de West-Vlaamse sterrenrestaurants?Test hier je kennis met onze quiz.

Het duurste restaurant in onze provincie is logischerwijs de enige zaak met drie Michelinsterren: Boury, in Roeselare. Voor 250 euro krijg je een zesgangenmaaltijd geserveerd door chef Tim Boury, voor nog eens 110 euro krijg je er aangepaste wijnen bij.

Voorts is het ook het vermelden waard dat bijna elk West-Vlaams sterrenrestaurant een lunch aanbiedt. Het aantal gangen varieert van twee tot drie, de prijzen van 45 tot 165 euro.

GTG42OKKO.2