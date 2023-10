Uitbaters van Maison Noire lanceren Pic’en Noire: “Onze huispicon hebben we laten bottelen en is nu ook particulier te koop”

Maison Noire biedt nu ook de eigen picon aan voor particulieren en de horeca.

Het recept komt van de familie van Deborah Naert, die samen met haar partner Bert Coopman al drie jaar Maison Noire runt in de Lendeleedsestraat in Izegem. Daarvoor waren ze aan de slag in hun restaurant Merl’O in het Roeselaarse centrum. “We hebben het recept wat gefinetuned. We serveren die picon hier al al die tijd in ons restaurant en die werd enorm gesmaakt. Vandaar ook het idee om er mee naar buiten te treden. Daarvoor gingen we een samenwerking aan met Wouter Weets, van Weets&Sons uit Knesselare, die al over een mooi gamma aan dranken beschikt. Het is ons recept, maar hij wordt daar bereid en op flessen getrokken. Voor particulieren is de een literfles te koop aan 25 euro, hier bij ons in de zaak of in The Grape in Wevelgem. Bedoeling is dat ook collega’s die kunnen serveren”, zegt Bert Coopman.

Alcoholpercentage van 15 graden

Een tipje van de sluier van het recept wordt er niet gelicht, dat blijft een goed bewaard geheim. “Uiteraard is het op basis van picon en witte wijn, het alcoholpercentage is 15 graden. Vrij hoog voor een picon. Maar gewoon een glas uitgieten, ijsblokje en schijfje sinaasappel erbij en hij is klaar om te drinken. En uiteraard krijg je ook onze eigen picon, die we Pic’en Noire genoemd hebben als verwijzing naar onze zaak, als je er hier eentje bestelt.”