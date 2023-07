Uitbaters Rhodesgoed strijdvaardig na brand: “Volgende week hopen we te openen in een pop-up tent”

Wim Degezelle en Hilde Donck, het koppel achter brasserie Rhodesgoed in Kachtem, willen volgende week al opnieuw aan de slag gaan. “De bovenverdieping en het dak zullen we na de brand volledig moeten vervangen, maar we willen hier een pop-up tent plaatsen op het grasveld naast de zaak. We zijn ook dankbaar voor het begrip van de klanten en de vele mensen die aanboden om te komen helpen. Maar dat is voorlopig specialistenwerk. Ergens in de loop van volgende week willen we opnieuw openen.”

Maandagmorgen legde een brand de bovenverdieping van brasserie Rhodesgoed in de as. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was en erger kon voorkomen is de schade aanzienlijk. “De bovenverdieping is helemaal weg. Van meubilair over frigo’s tot machines, alles is kapot. Ook het dak moet vernieuwd worden. Van buitenaf zie je er weinig aan, maar het gebinte is zwaar aangetast. Er moet dus een nieuw dak komen en dat hopen we eind augustus of begin september te realiseren. We hebben nog de tijd nodig om de materialen te bestellen natuurlijk, maar we zouden willen dat het dak er in één week tijd op komt. Bedoeling zou zijn dat het al volledig op maat hier wordt aangeleverd. Voorlopig is het wind- en waterdicht gemaakt, het is ook veilig voor wie straks op het terras zit.”

“Op de camerabeelden zien we het tafellampje ontploffen; de oorzaak van de brand is dus overduidelijk”

Bij goed weer is het terras natuurlijk dé trekpleister van de brasserie, maar ook de gelagzaal is nodig om de vele feestjes een onderdak te bieden. “We willen in een tent die op ons voetbalveldje zal komen een ruimte creëren waarin de mensen zich thuis zullen voelen. Momenteel zijn we nog wat offertes aan het bekijken, maar we willen een mooi aangeklede tent waar we dezelfde kwaliteit bieden als onze klanten van ons gewend zijn. De tent zou er in de loop van volgende week moeten staan en zou ook plaats moeten bieden aan minstens 120 mensen, evenveel als onze bovenverdieping.”

Roet laten verwijderen door specialisten

Het hart van de brasserie bevindt zich op de benedenverdieping waar onder meer ook de bar en de keuken zich situeren. “Daar is vooral veel roetschade. Er zijn nu gespecialiseerde mensen bezig met het reinigen. Sommige frigo’s trokken via de ventilatoren ook roet binnen. Die specialisten weten welke producten zeker weggegooid moet worden en wat kan gered worden. Maar het is vooral ook handwerk dat veel tijd vergt.”

Wim en Hilde, die tien jaar de zaak runnen, hopen dat tegen dit weekend die opkuiswerken achter de rug zullen zijn. “Dan kunnen we begin volgende week opstarten en later die week ook effectief heropenen. Op ons terras kunnen we dan werken als voorheen, de tent zal dan een alternatief zijn voor onze bovenverdieping.”

“Ons topteam van 13 medewerkers staat klaar om er opnieuw in te vliegen”

Ondertussen stond de telefoon niet stil en liep de mailbox vol. “Zeker duizend mailtjes schat ik. We hebben de mensen die gereserveerd hadden op de hoogte gebracht van wat we gaan doen. Slechts één iemand had nog niets opgevangen, de rest van de mensen was op de hoogte via pers en sociale media. Maar het begrip is enorm. Er bieden zelfs klanten aan om te komen helpen, maar dat is dus specialistenwerk. Ook ons topteam van 13 medewerkers staat opnieuw klaar om er in te vliegen. We zijn er ook de mensen niet naar om bij de pakken te blijven zitten, we moeten gewoon verder.”

Ondertussen is ook honderd procent zeker dat de lithiumbatterij van een tafellamp de oorzaak was van de brand. “Op de beelden zien we als het ware het lampje ontploffen, er is dus geen twijfel mogelijk. De branddeskundige vertelde ons dat bij het merendeel van de branden waarvan hij de oorzaak moet gaan vaststellen, batterijen de oorzaak zijn… We hebben natuurlijk pech gehad. Er bestaan honderdduizenden van die lampjes… Best is wellicht dat je ze oplaadt in omgeving waar ze weinig schade kunnen aanrichten…”