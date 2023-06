Uitbater Santa Maria gaat vanaf donderdag 15 juni ook Marktfrituur op de Grote Markt in Izegem open houden

De Markfrituur op de Grote Markt 3 is vanaf donderdag opnieuw open. Het is de uitbater van pitazaak Santa Maria, die naast de frituur is gevestigd, die daar de touwtjes in handen neemt.

Eyran Abdel Meseih Abdallah (61)is uit Egypte afkomstig en streek 27 jaar geleden in ons land neer. Eerst woonde hij met zijn gezin in Hasselt en Antwerpen en sinds 2011 baat hij op de Grote Markt 2 Santa Maria uit. Je kunt er terecht voor pita, pizza en pasta’s. “Je kunt die hier consumeren of afhalen, aan huis brengen wij niet”, zegt de vriendelijke ondernemer.

Opnieuw oude naam

Santa Maria heeft zijn stek afgedwongen in het horecalandschap en gaat nu ook uitbreiden. De frituur naast de deur stond nu al een half jaar leeg, maar daar brengt men nu verandering in. “De zaak heeft ondertussen nieuw likje verf gekregen”, zegt zoon Markos Ayren (28) die ook de dagelijkse leiding zal nemen in de frituur.

De naam Funky Frit werd opnieuw ingeruild voor Marktfrituur, de oude benaming waarin ook alles vervat zit. “Wij zullen er de vertrouwde frituursnacks aanbieden, samen uiteraard met lekkere frietjes. Er is plaats voor zowat 15 mensen om te zitten en buiten komen ook enkele tafeltjes. Uiteraard is afhalen ook mogelijk.”

De frituur zal op maandag gesloten zijn, van dinsdag tot en met zondag gaan de deuren open van 12 tot 14 uur en van 17 uur tot middernacht. “De opening is voorzien voor donderdag 15 juni. We hopen de mensen zo goed mogelijk te bedienen en staan ook open voor verbetering mocht iemand opmerkingen hebben.”

Met de Batjes van komend weekend en het BK wielrennen een week later zal het alle hens aan dek zijn. “We zijn er klaar voor. We doen ook beroep op een aantal mensen die hier via een flexi-job aan de slag aan.”