Traiteur Jurgen opent begin juli in voormalig zonnecenter ‘Eethuis Bosmolens’

Begin juli opent Jurgen Defour in op de hoek van de Meensesteenweg en de Leenstraat Eethuis Bosmolens, de stek waar hij al meer dan een kwarteeuw (boven) woont. Vroeger verhuurde hij de bijhorende zaak aan de uitbater van een zonnecenter, nu hoopt hij een laatste hoofdstuk te schrijven in zijn horecacarrière. “Mijn vishandel in Kuurne zal ik sluiten, vanaf juli open ik hier een eethuis”, aldus de 56-jarige kok die in Izegem vooral bekend staat als Traiteur Jurgen.

Het was als Traiteur Jurgen dat hij in 1988, op 22-jarige leeftijd aan zijn zelfstandige carrière startte. Jurgen Defour, afkomstig uit Roeselare, had een opleiding gevolgd aan de kokscholen van Koksijde en Oostende. “Mijn traiteurszaak bevond zich in de Marktstraat waar nu restaurant De Stadstuin is. In oktober 2014 ben ik er vertrokken, er waren toen werken in het centrum en ik voelde Marktstraat ook al leeg lopen. Er was te weinig parkeergelegenheid. Nu is er wel een parkeerhaven, die was er toen nog niet. Mijn huurcontract liep ten einde en ik besloot om in Kuurne een visspeciaalzaak over te nemen. Iets was ik ook bijna negen jaar gedaan zal hebben, daar loopt mijn contract nu in oktober af.”

Complete make-over

In 1996 kocht Jurgen al het pand in de Meensesteenweg 200, op de spie van de Meensesteenweg en de Leenstraat, pal aan de rotonde aan de Heilige Familieschool. “Ik heb hier ook altijd gewoond. Maar de handelszaak die vroeger nog de bakkerij was van de familie Naert en later een algemene voedingswinkel, verhuurde ik aan een zonnecenter. 22 jaar lang heeft dat geduurd.”

“Dit is een topligging met vooral ook veel gratis parking in de buurt”

Ondertussen kwam de zaak leeg te staan en realiseerde Jurgen zich dat voor nieuwe huurders ook kosten gemaakt zouden moeten worden. “Waarom dan die kosten niet maken voor een eigen zaak”, dacht ik. “Al bijna een jaar ben ik aan de slag, niet enkel het interieur is vernieuwd. Ook de buitenkant van het gebouw zit in een nieuw kleedje. Maar het einde van de werken is in zicht.”

Jurgen verlaat dus straks zijn vishandel in Kuurne. “Een van de redenen dat ik daar vertrek is dezelfde als destijds in de Marktstraat: werken en weinig parking. We krijgen een verkeersvrije markt in Kuurne, maar als handelaar sta je daar niet voor te springen. Bovendien ging de huurprijs alsmaar de hoogte in.”

Laatste kunstje

En dus gaat Jurgen nog een laatste hoofdstuk schrijven in zijn carrière. “Eind dit jaar word ik er 57, het zal inderdaad allicht mijn laatste kunstje zijn. We openen hier een eethuis waar binnen een 30-tal mensen zullen kunnen zitten. Buiten heb ik ook op drie plaatsen nog een minstens evenveel plaatsen, je kunt er onder de bomen zitten. En ook vooraan zullen we nog wat terrasstoelen zetten en misschien ook wel eens een ijskraampje, er zitten hier honderden kinderen in de school hiernaast.”

Jurgen hoopt in zijn eethuis de prijzen democratisch te houden. “We werken hier met een open keuken. Je zal hier aan onze toog een glas wijn of pint kunnen komen bestellen, maar evengoed ook je eten afhalen. We zullen werken met een oproepsysteem dat aangeeft wanneer jouw bestelling klaar is. Voor wie het echt nodig is, zal bediening aan tafel wel mogelijk zijn. Ik zal uiteraard nog wel met enkele mensen werken, de dame die bij mij in Kuurne aan de slag is, verhuist normaal mee. Maar we willen ook wat besparen op personeelskost. Dat komt de klant ten goede. En bovendien zijn helpende handen in de horeca ook steeds moeilijker te vinden.”

Kleine, vaste kaart met suggesties

Eethuis Bosmolens zal beschikken over een kleine, vaste kaart met daar bovenop nog heel wat suggesties. “Over de middag zul je hier snel een vol-au-vent of een burger kunnen komen eten, in de zomer voegen we daar nog wat slaatjes aan toen, in de winter witloof in hesp en hutsepot. We zullen wel aan den lijve ondervinden wat best marcheert.”

In de namiddag zal de zaak fungeren als tearoom. “Een pannenkoek, wafel of ijsje… Je zult het hier kunnen krijgen. Ook gewoon een koffie komen drinken kan uiteraard, maar het is niet de bedoeling er een café van te maken. Maar wie met de elektrische fiets onderweg is, zal hier ook even kunnen bijtanken bij het nuttigen van een drankje of een hapje.”

Begin juli wil Eethuis Bosmolens openen. “In principe op dinsdag 4 juli, we hopen natuurlijk op een mooie zomer. Die mag zo stilaan beginnen. We zitten hier ook op een prachtige locatie, goed in het zicht en met veel passage. En met gratis parking aan de kerk op wandelafstand.”