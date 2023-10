Torhouts Eethuisje Socrates sluit de deuren: “Nieuwe horeca-uitdaging in Roeselare”

Eethuisje Socrates, het bekende Griekse restaurant aan de Oostendestraat in Torhout, sluit de deuren. Op zondag 5 november zet Leen Vanhecke (59) na vele jaren een punt achter haar zaak. “Ik ga voor een nieuwe horeca-uitdaging in Roeselare, waar mijn zus Jo Vanhecke en haar man Jan Dulst aan het Stationsplein een tweede, grote vestiging starten van hun Torhoutse sportsbar Smoking Cue”, zegt ze.

Voor de omvangrijke groep trouwe klanten van Socrates is het stopzetten van het restaurant allesbehalve leuk nieuws. Al zullen ze voor een aantal gerechten in Roeselare blijven terechtkunnen, want Leen neemt een van haar Griekse koks naar die stad mee om er in Smoking Cue onder andere de huisbereide calamares, de scampi’s met pikant sausje en de gegrilde spies van scampi’s te blijven serveren. Er zal in de nieuwe Sportsbar namelijk ook gegeten kunnen worden.

Leens man Foti in 2009 overleden

Het prille verhaal van het Eethuisje Socrates startte in 1982. Toen kwam de Griek Foti Anessiadis met zijn twee jongere broers in Torhout het restaurant El Greco II opstarten. Dat gebeurde nabij het Kasteel van Wijnendale in het pand waar later Bistro Windes zou floreren en waar zopas het nieuwe restaurant LOS geopend werd. Foti maakte er als begenadigde kok een succesverhaal van. Leen kwam er met haar ouders zowat wekelijks eten en werd niet alleen verliefd op de gerechten van Foti maar ook op de man zelf. In 1991 trouwden ze en in datzelfde jaar werd hun dochter Sofia geboren.

“Ik zal blij zijn om de stress van een eigen zaak van me af te kunnen schudden”

In 1995 startten Foti en Leen in het centrumdeel van de Oostendestraat het Eethuisje Socrates. Dat was op de plaats waar zich nu café Den Tap bevindt. Ze beleefden er twaalf mooie jaren. In mei 2007 verhuisde de zaak enkele tientallen meters verder in de straat naar de huidige locatie, die Foti helemaal naar zijn eigen smaak op z’n Grieks inrichtte. Helaas: op 21 oktober 2009 overleed hij na een korte ziekte op veel te jonge leeftijd. Hij zou enkele dagen na zijn dood 57 jaar zijn geworden.

Het is tijd voor iets anders

Leen raapte na het overlijden van haar man al haar moed bijeen en bleef het Eethuisje Socrates voortzetten. Omdat Foti dat zo gewild zou hebben. Het restaurant bleef een succesverhaal en is dat nu, 16 jaar na de verhuizing naar het huidige pand, nog altijd. “Het eethuisje is een fascinerend, plezant, soms hobbelig en door de dood van Foti op momenten ook heel droevig traject geweest”, zegt Leen. “Ik ben alle mensen die op mijn pad zijn gekomen enorm dankbaar. Maar nu is het tijd voor iets anders. Ik ga met heel veel goesting mijn zus en schoonbroer assisteren in hun nieuwe zaak in Roeselare. Ik blijf bij Socrates in de Oostendestraat wonen, maar wat er met het restaurant zelf zal gebeuren, zien we nog wel. Momenteel is er alvast geen overnemer.”

‘Sportsbar’ op z’n Amerikaans in Roeselare

Smoking Cue van Jan Dulst (47) en zijn vrouw Jo Vanhecke (55) in de Hofstraat in Torhout is een vermaard poolcenter met een hele resem biljarttafels, onder andere voor snooker en poolbiljart. De zaak zal er blijven bestaan, maar Jan en Jo starten een tweede vestiging aan het Stationsplein in Roeselare. Daar zal Leen aan de slag gaan. De precieze openingsdatum staat nog niet vast, maar het zal bijna zeker ergens in november zijn. Het wordt een grote sportsbar op z’n Amerikaans met om te eten burgers, fingerfood en ook een Griekse toets. Er zal zich voorts een loungegedeelte bevinden, net als een grote ruimte met snooker- en poolbiljartafels.

“Ik zal blij zijn om de stress van een eigen zaak van me af te kunnen schudden”, zegt Leen. “Er wordt soms onderschat wat er allemaal bij het runnen van een restaurant komt kijken. Ik zal de klanten van Eethuisje Socrates uiteraard missen, maar misschien zie ik hen in Roeselare terug.”