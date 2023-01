Topchef Willem Hiele heropent na twee maanden sluiting op 13 januari

Het nieuwe restaurant van chef Willem Hiele tussen Oudenburg en Oostende opent opnieuw op vrijdag 13 januari na twee maanden sluiting.

Halfweg november werd chef Hiele in de culinaire gids Gault&Millau met zijn gelijknamig restaurant in Oudenburg bekroond als een van de vier ‘Hoogste Nieuwkomers in Vlaanderen’. Het restaurant, dat vorig jaar net na de zomer opende, kreeg meteen 15 op 20. In 2021 had Hiele voor de zaak die hij sloot in Koksijde nog een Michelster en een 77ste plaats op de lijst van ’s werelds beste restaurants weten te bemachtigen.

Nog geen week later, halfweg november, was de zaak gesloten en kon je geen reservaties meer maken. Wie al een tafeltje had gereserveerd zou gecontacteerd worden. Sinds deze week kan je weer een tafel reserveren. De zaak heropent op 13 januari.