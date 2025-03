Topchef Gery (54) en gastvrouw Isabelle (44) willen in nieuw huiskamerrestaurant klanten het culinair waw-effect bezorgen

Straks heeft Sint-Eloois-Winkel met Casa Gervé ook een huiskamerrestaurant met een topkok en dito gastvrouw die hun klanten in hun eigen woning culinair willen verwennen. Casa Gervé opent eind april, begin mei de deuren in de Smissestraat, waar het koppel ook woont. Momenteel ondergaat hun woning een totale make-over.

Isabelle Garsbeke (44) en Gery Verbeeck (54) wonen in de Smissestraat 35. Aan de buitenkant van de woning verraadt weinig wat er zich achter de gevel afspeelt. Het pand wordt volledig omgebouwd, zodat het koppel er straks gasten kan ontvangen. “Maar het blijft ook gewoon ons huis”, stipt Isabelle meteen aan. Gery heeft al 35 jaar ervaring als kok, hij was jarenlang de chef in Scalini in Harelbeke, ook in restaurant Oliver (Stampkot) in Gullegem en laatst in Culinair in Lauwe toverde hij de gerechten op tafel. Samen met Isabelle bouwde hij ondertussen ook Cooking Gervé (naar de eerste letters van zijn voor- en familienaam, red.) uit. “We doen daarmee private dining, dat wil zeggen dat we bij de mensen aan huis gaan. Thuis hadden we al onze garage omgebouwd tot een professionele keuken. Die private dining zouden we nu willen afbouwen door de mensen bij ons thuis te ontvangen. Je kan niet geloven welk een verhuis van materiaal dat telkens teweeg brengt als je alles naar de mensne thuis moet mee nemen.”

“De menu’s zijn all-in, van champagne als aperitief tot en met de koffie en versnaperingen en tussendoor topgerechten met topproducten”

Gery en Isabelle wonen nu in afwachting even in de Kortrijksestraat en Gery blijft ook actief als chef. “Ik verzorg onder meer de hapjes voor Huis Delicatesse in Rollegem-Kapelle. Ik doe ook coaching, onder meer in het Herenhuis in Izegem, we verzorgen ook de feestjes in de Gouden Kroon in Gullegem.” Werk genoeg dus, maar straks komt daar dus ook Casa Gervé bij. “We willen daar ook alles in de puntjes verzorgen. Je zal het wel zien aan de prijzen (variërend van 155 tot 265 euro, van drie tot vijf gangen, red.) dat we onze klanten echt in de watten willen leggen. Naast een lekker menu, zitten er ook champagne als aperitief met hapjes, wijnen en water aan tafel en koffie met versnaperingen in de menu in begrepen. Maar we mikken ook op totaalbeleving, alles zal tot in de puntjes afgewerkt zijn.”

Tot maximum 14 personen

Het maximaal aantal personen ligt op 14. “Dat moet ons in staat stellen om iedereen tot in de perfectie te bedienen. Isabelle en ik doen ook alles samen, van de mise en place tot het bedienen van de klanten. Ik kan dan ook telkens een woordje uitleg geven bij het gerechtje dat we serveren. Ik ben ook sommelier, de betere wijnen die we zullen serveren zullen zorgvuldig uitgekozen worden. We willen bij onze klanten ook het waw-effect ontlokken. We weten ook wel dat de mensen die zullen komen echte culinaire liefhebbers zijn, maar die willen we dus met verstomming slaan.”

Eind april, begin mei zouden de werken afgerond moeten zijn. “We hebben nu al wat reservaties binnen. Alles is ook bespreekbaar, het kan op de middag of ‘s avonds. Zakenmensen kunnen er in alle privacy klanten uitnodigen en iedereen is ook welkom”, klinkt het