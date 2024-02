Thibo Delsoir (22) neemt Bertus over in Kortrijk: “Niet langer bagelzaak, maar gevarieerde gerechten met de beste ingrediënten”

Thibo Delsoir (22) uit Waregem blaast eind februari opnieuw leven in horecazaak Bertus op Grote Kring in Kortrijk. Hoewel de naam behouden blijft, gooit Thibo het concept van de bagelzaak om. “Ik vind bagels zelf niet zo lekker (lacht), dus kies ik voor een nieuwe start met producten waar ik achtersta. Naast ontbijt kan je hier terecht voor een vlotte lunch van hoge kwaliteit, maar betaalbaar.”

Thibo heeft ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring. “Ik ben opgegroeid in de horeca. Mijn grootouders hadden een traiteurzaak en als kind hielp ik mee het fruit snijden. Zo is het begonnen. Ik ben opgeleid als patissier en kok in Hotelschool Ter Duinen. Even heb ik het danscafé ’t Klokkenhof in Desselgem uitgebaat, maar de nachturen waren te zwaar. Tot voor kort deed ik de zaal in sterrenzaak Carcasse in Koksijde en bleef intussen uitkijken naar opportuniteiten om opnieuw mijn eigen zaak te starten.”

“De locatie in het winkelwandelgebied is ideaal, zeker nu ik heb vernomen dat het plein zal vergroenen”

De jonge horecaman zocht een centraal gelegen pand in Kortrijk, Gent of Brugge. “Toen ik op Bertus botste, klopte het plaatje. Ik ben fan van de stad en woon hier vlakbij. De locatie in het winkelwandelgebied is ideaal, zeker nu ik heb vernomen dat het plein zal vergroenen, wat een mooie opwaardering is. Groen is altijd plezant. Aangezien ik van plan ben de zaak alleen open te houden, mocht het ook niet te groot zijn. Binnen beschik ik over een 30-tal plaatsen verspreid over het gelijkvloers en eerste verdiep en buiten op het terras – ook een meerwaarde – heb ik eveneens plaats voor 30 mensen. Ik ben fan van het interieur, dus dat blijft behouden.”

“Van de 9 bieren zijn er 4 alcoholvrij, een trend waarmee ik wil rekening houden”

Bij Bertus kan je binnenkort terecht voor ontbijt en lunch, ook takeaway is mogelijk. “Van een simpel ontbijt met croissant, eitje, fruitsap en koffie tot een luxeontbijt voor twee met bubbels, toast guacamole, American pancakes en meer. Als lunch staat een uitgebreid aanbod aan zelfgemaakte, verse gerechten op de kaart. Wraps, focaccia’s, panini’s, buns, maar net dat tikkeltje chiquer. Mooi gepresenteerd en belegd met bijvoorbeeld carpaccio, Breydelham of vers gerookte zalm. Doorlopend kan je hier terecht voor koffie, thee, smoothies en aperitiefdranken. Van de 9 bieren zijn er 4 alcoholvrij, een trend waarmee ik wil rekening houden. Ik serveer ook dagelijks zelfgemaakt gebak. Mijn kaart zal ook om de zoveel tijd variëren zodat vaste klanten steeds iets nieuws kunnen ontdekken.”