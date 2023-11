Tafel 10 scoort opnieuw bij Gault&Millau: “We proberen rustig te groeien en altijd beter te doen”

In de regio van Tielt is er maar één restaurant dat uitblonk in de jaarlijkse peilingen van Gault&Millau en dat is Tafel 10 aan de Albrecht Rodenbachstraat 10 in Ruiselede. Ook in de uitgave 2024 scoort chef Bert Denoulet opnieuw: hij klimt van 13,5 naar 14/20. “Dat resultaat is een leuke opsteker voor ons”, zegt Denoulet.

“Met een score van 14/20 zijn we écht wel een referentiepunt geworden in de gastronomie”, vertelt Denoulet opgewekt. “We bleven al enkele jaren hangen op hetzelfde niveau. Dat we nu stijgen is een echte meerwaarde. We laten toch heel wat andere restaurants achter ons.”

Ambitieus

Wat zijn de ambities: een eerste Michelinster? “Ik ben ambitieus en perfectionistisch van aard”, geeft chef Denoulet toe. “Maar we zijn een klein restaurant. Hoe hoger je mikt, hoe minder couverts je kan verzorgen. Je moet bovendien het juiste personeel vinden. Dat is niet evident. Eenmaal je een ster haalt, verwachten klanten absolute top. Mijn vrouw Lisa Lambrecht en ikzelf proberen rustig te groeien en altijd beter te doen. Daarna zien we wel.”

Investeringen

De hogere score zal alvast geen invloed hebben op de prijzen. “Zelfs toen de energieprijzen ontploften, hebben we de prijskaart niet aangepast”, laat Denoulet weten. “We plaatsten akoestische platen in de zaal en investeren verder in de keuken. Er komen nieuwe stoelen en ook het terras wordt aangepakt met nieuwe parasols en verlichting.” (GGM)