Sushirestaurant Wu-Shi opvallende nieuwkomer in Gault&Millau-gids: “Dit komt als een absolute verrassing”

Met een flinke 12 op 20 heeft sushirestaurant Wu-Shi uit Bredene een opgemerkte entree gemaakt in de nieuwe Gault&Millau-gids. Frank Wu en vriendin Lynn Bedert zijn begrijpelijk in de wolken met de erkenning. “We streven naar originaliteit en kwaliteit maar voorop blijft toch de toegankelijkheid van ons restaurant staan”, geeft Frank aan.

Sushirestaurant Wu-Shi siert nog maar goed een jaar de Dorpsstraat in Bredene Dorp. Op dezelfde plek vond je er voordien het klassieke steakrestaurant De Watertoren. Frank Wu en Lynn Bedert gaven de plek een nieuwe, moderne aanblik en openden in april ’22 de deuren van wat lange tijd hun droom was: een eigen restaurant.

Eenvoudig was dat niet want niet alleen was er heel wat werk aan het verouderde pand, Frank en Lynn houden er tot vandaag nog altijd een drukke dagtaak op na. “Lynn is uitzendconsulente en ik werk bij een payrollbedrijf. Dat is de reden waarom we het restaurant maar drie dagen per week open houden in de wintermaanden. In de zomerdagen kun je hier vier dagen in de week terecht”, geeft Frank Wu aan.

Experimenteren

Het maakt hun score in de Gault&Millau er alleen maar opmerkelijker op. “Meer zelfs, ik ben ook een pure hobbykok, die nooit een formele opleiding heeft genoten. Ik heb wel een passie voor voeding en had het geluk dat ik voor mijn baan bij een multinational vaak omringd ben geweest met sterrenchefs. Daar steek je natuurlijk heel wat van op. Ik pik dingen ook vrij snel op, durf te experimenteren en culinair een stapje verder te gaan dan de meeste koks. Dat zal allicht meegespeeld hebben bij de beoordeling door Gault&Millau.”

Nadat Frank en Lynn vorig jaar al een vermelding kregen in de gids samen met enkele werkpunten, ging het koppel hun aanbod dit jaar verruimen. “Er zijn nu eenmaal mensen die geen sushi lusten en dus vruchteloos op zoek gingen naar warme gerechten op onze kaart. Daar hebben we dit jaar aan gewerkt. Vandaag vind je op ons menu nu ook andere Japanse gerechten zoals wagyu beef, tempura…”

Kwaliteit en originaliteit staan daarbij onvoorwaardelijk voorop. “Zo maken we steevast onze eigen soyasaus, die zoveel zachter is dan de klassieke zoutzure versie. En ja, onze prijzen liggen allicht wat hoger dan in een doorsnee sushirestaurant. Maar de klant krijgt daar ook wat voor terug.

Toch willen we niet meteen een sterrenrestaurant worden. In tegendeel, we willen ons restaurant vooral toegankelijk houden voor iedereen. Wie voor 4 euro/stuk eens sushi wil komen proberen bij ons, is welkom.”