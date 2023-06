Summer@skybar deze zomer van 1 juli tot 27 augustus opnieuw in Skylinetoren in Izegem: nu ook met restaurant en dagschotels

Filip Deroo en Wouter Tack zetten opnieuw hun schouders onder de zomerbar in de Skyline-toren, maar hebben het concept nu ook wat aangepast. “Je zal kunnen blijven genieten van een lekker drankje en tapas, maar er komt nu ook een restaurant met een uitgebreide brasseriekaart. Tijdens de week serveren we ook dagschotels.”

Vorig jaar kon je in de Summer@skybar in Izegem allicht in de hoogste zomerbar van het land terecht, op 40 meter hoogte heb je een prachtig zicht op de omgeving. De initiatiefnemers sleutelden wat aan het concept en openen op zaterdag 1 juli, op zondag 27 augustus wordt de zomer er afgesloten. Op maandag en dinsdag is de bovenste verdieping van de Skylinetoren gesloten, vanaf woensdag kun je er elke dag om 11 uur terecht. “In de week serveren we dagschotels, maar je kunt zowel ‘s middags als ‘s avonds van de brasseriekaart eten. We willen daar meer op inzetten, omdat we gemerkt hebben dat de mensen vooral rustig willen genieten. Wie wil eten, reserveert best zijn plaatsje op voorhand. Maar je kunt uiteraard ook gewoon iets komen drinken of een tapas eten. Iedereen is welkom, de toegang is vrij en er is voldoende gratis parking voorhanden.”

Er wordt ook opnieuw gewerkt met enkele thema-avonden zoals kaas- en breughelbuffet, Spaane avond, afterwork,…