Stijn Baert roemt steak-friet in restaurant Grill De Vette Os

In het boek ‘Steak met Stijn’ van professor en BV Stijn Baert prijkt restaurant Grill De Vette Os van Krist Sinnaeve en Nathalie Pype in de top 25 van zijn favoriete steakrestaurants. Een complete verrassing voor Krist en Nathalie, waar ze uiteraard wel blij mee zijn.

Stijn Baert belandde in ‘De Vette Os’ op aanraden van enkele andere BV’s die er regelmatig de voeten onder tafel schuiven, maar dat willen Krist en Nathalie nu net niet horen. “Wij vertegenwoordigen de tweede generatie van een familiezaak die een reputatie heeft opgebouwd op basis van een klassiek concept en onze filosofie waaraan we blijven vasthouden: kwaliteit en vriendelijkheid primeren bij ons. Onze zaak is een volksrestaurant waar iedereen welkom is! Daarom waren we vorig jaar ook verwonderd toen ons ‘volksrestaurant’ een score kreeg van 13/20 in de Gault&Millau”, klinkt het.

“We kenden Stijn Baert helemaal niet, maar hij heeft het hele land afgeschuimd en de steaks in heel wat restaurants letterlijk en figuurlijk ‘op de rooster’ gelegd. Hij heeft blijkbaar goede jeugdherinneringen aan de wekelijkse steak-frietmenu’s die hij thuis kreeg voorgeschoteld. En dan past onze zaak wel in het plaatje, want wij behandelen al ons vlees met zorg en respect en volgens onze aloude tradities. Onze steaks zijn afkomstig van lokale witblauwrunderen die we zelf uitbenen en versnijden. Verder staan er elke dag zes soorten ‘dry aged’ gerijpt rundvlees op de kaart, afkomstig uit alle hoeken van de wereld. We bereiden ons vlees in Josper-houtskoolovens op 400 graden. Belangrijk is dat je voor elk stuk vlees de tijd neemt: het moet op kamertemperatuur zijn voor we het grillen en je moet het laten rusten na het bakken. Bij een perfecte steak horen perfecte frieten en die bakken we in ossenwit, zoals dat vroeger overal de traditie was. Wij hebben zelfs een medewerker die niets anders doet dan frieten bakken: voorbakken op 150 graden, afbakken op 175 graden. Ook onze mayonaise is huisgemaakt en bij een goede steak hoort een vers, knapperig slaatje.”

Hoewel bourgondische carnivoren grote fans van De Vette Os zijn, hoeven vegetariërs niet op hun honger te blijven. “We hebben heel wat liefhebbers voor onze reuzengamba’s van 300 gram op houtskool bereid. Elke week stellen we een wisselend vegetarisch gerecht voor”, geven Nathalie en Krist mee. (MVO)

Info: www.grilldevetteos.be, Zuidstraat 1 in Veurne. Contact: 058 31 31 10. Open van 18 tot 1 uur op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Zondag ook open van 12 tot 14 uur.