Sterrenchefs lopen nog niet warm voor vernieuwd concept van Kookeet in Brugge

Het vernieuwde concept van Kookeet, in het laatste weekend van september in het Grootseminarie, wil ‘terug naar de basis’ en laat de chefs écht ter plaatse koken. Het programma klinkt veelbelovend, maar de sterrenchefs die de voorbije jaren steeds present tekenen, houden voorlopig de boot af.

Op 24, 25 en 26 september vindt de tiende editie van het Brugse culinaire festival Kookeet plaats. Niet meer op de balkonrotonde, ook niet op ‘t Zand, maar wel in de prachtige tuin van het Grootseminarie tussen de Potterierei en de Peterseliestraat.

Niet alleen de locatie, maar ook het concept is nieuw. Dat er zou overgeschakeld worden naar een nieuw concept en een nieuwe locatie werd twee jaar geleden al aangekondigd. Maar zoals bekend stak de coronacrisis een stokje voor de uitvoering van die plannen. “De vernieuwing komt er voor een stuk op vraag van de deelnemende chefs zelf”, weet Franky Demon (CD&V), de voorzitter van het organiserende Brugge Plus vzw. “Zeker de jongste editie op de Balkonrotonde werd ervaren als té grootschalig, te veel gericht op de grote massa. Op bepaalde momenten leek het ook meer op een grote openluchtbar dan nog op een culinair festival.”

Dat beaamt ook Peter Laloo, zaakvoerder en gastheer bij restaurant Rock Fort. “We moesten een enorme hoeveelheid hapjes produceren in de keuken bij de zaak en dan op het festival zelf vooral bordjes doorgeven. In het nieuwe concept laten we het product meer zien en gaan we ook echt koken in het zicht van het publiek”, stelt Laloo.

Vijf formules of ‘eetbelevingen

Dat nieuwe concept bestaat uit vijf formules of ‘eetbelevingen’, namelijk ‘Uit het vuistje’, dat draait rond street food en food sharing; ‘Op drie wijzen’, waarbij drie chefs aan de slag gaan met eenzelfde topproduct; ‘Rond het vuur’, waar alles draait rond koken op open vuur; ‘Met de chef’, een vorm van kooktheater waarbij de chef een ‘blind date’ heeft met een aantal producten en er in 90 minuten een smaakvol gerecht mee maakt en ten slotte ‘Op z’n best’, een VIP-beleving aan een mooi gedekte tafel in een stijlvolle witte tent op het domein.

Foodie als doelgroep

Nieuw is ook dat er entreegeld gevraagd wordt, namelijk 10 euro voor een toegangsticket. In het nieuwe concept wordt duidelijk meer gericht op de echte foodie en minder op de grote massa. De organisatie maakt zelf duidelijk dat ze niet meer dan 5.000 bezoekers per dag kan en zal ontvangen. De prijzen om iets te eten binnen een van de vijf hierboven geschetste formules variëren tussen de 10, 12 en 15 euro.

Opmerkelijk: een hele reeks sterrenrestaurants die andere jaren altijd present tekenden – zoals De Jonkman, L.E.S.S., Zet’Joe en Sans Cravatte – zijn er dit jaar niet bij. “Iedereen zal wel zijn redenen hebben, maar we hopen dat ze toch eens komen kijken en zo gecharmeerd zijn dat ze volgend jaar terug op de kar willen springen”, reageerde Peter Laloo van Rock Fort.