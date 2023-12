Sophie Alsberghe (37) neemt Het Brouwershuys over: “Bellegem heeft nood aan een kindvriendelijke brasserietearoom”

Bellegemse Sophie Alsberghe (37) heeft in haar jeugd altijd naast brouwerij Omer Vander Ghinste gewoond. Nu keert ze van Heule terug naar haar dorp om volkscafé-tearoom-brasserie Het Brouwershuys uit te baten. “Ik miste de horeca. Ik heb het altijd een mooie zaak gevonden, maar ik vond dat er meer inzat.”

Sophie volgde de opleiding Horeca aan de hotel-en toerismeschool Spermalie en werkte als student in eetcafé De Koekeliere op Bellegemplaats. “Daar heb ik de horecamicrobe opgelopen. Als ik net afgestudeerd was, heb ik ook nog in de Nata gewerkt op de Grote Markt. Vervolgens deed ik de zaal, bar en keuken bij Intermezzo in Ring Shopping. Op mijn 23ste opende ik samen met mijn man broodjeszaak ’t Baguetje in de Gullegemsestraat in Heule, maar een zaak die zes op zeven open is, van 4 uur ’s ochtends tot 19 uur ’s avonds is moeilijk te combineren met een dochter. Het was leuk om zelfstandig te kunnen werken, onder het volk en met voeding, maar na zes jaar koos ik voor een nieuwe uitdaging.” Sophie deed de verkoop van vloerbekleding bij One Floor en spreekt met lof over haar baas, maar haalde niet langer voldoening uit haar job die ze wel zeer graag deed.

“Toen ik hoorde dat Het Brouwershuys over te nemen stond, heb ik niet getwijfeld. Ik ben 37 jaar, het is nu of nooit, maar alleen kon ik het niet. Ik mag dan wel een droom hebben dit te willen doen, maar daarvoor heb je een goed team nodig. In de keuken staat Gunther Laforce, een uitstekende kok. Eén van zijn topgerechten is stoofvlees met Bellegems roodbruin aan 22,50 euro. De filet mignon staat standaard bij de suggesties en daarnaast serveren we momenteel ook hertenragout en waterzooi van Noordzeevis. We houden onze gerechten betaalbaar zodat iedereen kan komen eten. Doorlopend ben je hier ook welkom voor een Bockorpilsje aan 2,30 euro aan de toog of onze tearoom. We serveren wafels met slagroom, zelfgemaakte chocolademousse of gebak van de dag zoals onze meringue framboos crumble of biscuittaart met passievrucht.”

Het Brouwershuys is doorlopend open van 10 tot 22 uur, maandag en dinsdag gesloten. De keuken is open van 11.30 tot 14 uur en ’s avonds van 17.30 uur. Binnen voorziet Sophie speelgoed en buiten is een groot speelplein. “Kinderen zijn hier meer dan welkom. Er is een gebrek aan kindvriendelijke restaurants.”