Shannah Zeebroek blikt terug op opstart Café Du Parc: “Het was hectisch, maar we kregen de trein op de rails”

“Hectisch, maar ongelooflijk intens en leerrijk, zeker weten.” Mocht onderneemster Shannah Zeebroek (38) ooit overwegen om haar memoires te schrijven, dan zullen haar ervaringen in 2023 daar een wel heel belangrijk deel van uitmaken. In juli opende namelijk onder haar vleugels en na maanden van ingrijpende renovatie- en opfrissingswerken het brasseriegedeelte van het iconische en beschermde Hotel Du Parc aan het Marie-Joséplein opnieuw de deuren. En zij steekt niet bepaald onder stoelen of banken dat die start beter kon. “Maar het kwam gelukkig allemaal goed.”

Een bewogen jaar: zelfs die uitdrukking dekt niet helemaal de lading als we het over de ervaringen van Shannah Zeebroek in 2023 hebben. Nadat zij met haar ex-man Willem Hiele jarenlang in Koksijde een sterrenzaak uitbaatte, kreeg Shannah in de loop van 2022 an offer one can’t refuse: de uitbating van het brasseriegedeelte op het gelijkvloers van het Hotel Du Parc. En nadat ook haar partner de bekende acteur en theatermaker Tom Vermeir haar duidelijk had gemaakt dat ze die uitdaging zeker moest aangaan, hakte Shannah de knoop door. Begin februari gingen de deuren dicht voor de renovatie- en opfrissingswerken die bijna zes maanden zouden duren.

“5 februari 2023. Ik herinner mij heel goed die laatste dag dat de zaak open was vooraleer de werken zouden starten”, steekt Shannah van wal. “Toen waren heel wat klanten uit Oostende en elders aanwezig om even afscheid te nemen. Ik was daar natuurlijk ook, want ik wou de gelegenheid niet laten voorbijgaan om een eerste keer voeling met het cliënteel te krijgen. Het viel me daarbij op dat iedereen wel een verhaal had met een link naar de brasserie of het hotel. Op zo’n moment word je je er maar al te goed van bewust wat Du Parc betekent voor Oostende.”

Chaos

Zonder te raken aan de prachtige art deco-ziel van de brasserie, opende Café Du Parc half juli opnieuw de deuren. “Maar dat gebeurde dus niet zonder slag of stoot”, gaat Shannah verder. “Laat het mij eerder zo stellen: het was de hel. Vanaf dag één zat het hier bomvol en we kregen geen enkel respijt noch ademruimte: het was meteen pompen of verzuipen en dat had zijn gevolgen, onder meer voor de bediening. Ik weet dat ik nogal stressbestendig ben, maar ik werd toch serieus op de proef gesteld. Ik had niettemin vooraf al maanden minutieus gepland hoe ik de uitbating zag, maar het bleek een enorme uitdaging om dat allemaal in de praktijk te brengen. Je wilt het goed doen en je bent overtuigd van je eigen kunnen, maar het is heel frustrerend als je moet vaststellen dat de trein toch aan het ontsporen is. Ik had dan ook een heel slecht gevoel bij deze chaos.”

“Het was zoeken naar een betere en meer efficiënte aanpak. We beleefden zonder overdrijven een hectische en heel intense periode, maar ook een erg leerrijke en boeiende aanzet naar beter. Ik heb het geluk te mogen samenwerken met een ronduit fantastisch team, bij wie alle neuzen in dezelfde richting staan. En dat had zijn positieve resultaten. Ik stel met heel veel genoegen vast dat we na die eerste zes maanden de trein weer op de rails kregen, om in de sfeer van treinen te blijven”, knipoogt Shannah.

Gault&Millau

De erkenning voor al het harde werk van Shannah en haar team kwam er eind november met meteen een score van 12 op 20 in de nieuwe uitgave van de gastronomische gids Gault&Millau. “Dat kwam toch als een heel welgekomen verrassing”, bekent Shannah. “We beseffen maar al te goed dat we nog niet helemaal staan waar we staan moeten, maar dit was toch een heel mooie bekroning, niet in het minst voor het team. We werken in de keuken niet alleen met buitengewoon getalenteerde mensen, ik geef grif toe dat we zonder de tips en trucs van Willem (Hiele, red.) dit niveau niet zouden halen. Ook de puike samenwerking met Elise Roelandt, de verantwoordelijke voor de uitbating van het hotel, is meer dan een opsteker. Wij hebben zelfs enkele openingsuren aangepast om tegemoet te komen aan het cliënteel van het hotel.”

“Dit project heeft heel veel van mij gevergd, maar ook dankzij Tom, mijn grote steun en toeverlaat, om het nu eens met een heus cliché te zeggen, lukt het perfect om op volle snelheid te blijven doorgaan. Hij mag dan niet rechtstreeks betrokken zijn in de zaak, zijn inbreng is goud waard. En zijn recept voor garnaalkroketten, natuurlijk. Neen, je hoeft niet aan te dringen, dat blijft een geheim (lacht).

Optredens en expo’s

Shannah koestert al heel wat nieuwe plannen voor de toekomst van Café Du Parc. “Ik wil getalenteerde mensen een kans geven”, zegt Shannah daarover. “De zaak is wijd en zijd bekend. Daarom is het onder meer de bedoeling om in Café Du Parc zo een keer per week een optreden te organiseren. We kunnen ook een rol spelen in het cultureel bestel van de stad door kunstenaars de mogelijkheid te geven om hun werk hier te exposeren. Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende maakte ons onlangs een groot compliment: “Du Parc is de etalage van Oostende”, zei hij. Wel, laat ons dat dan ook ten dienste stellen van talent”, besluit Shannah Zeebroek.