Sergy en Natalie maken familierestaurant van brasserie MerSea: “Beste vlees op speciale lavasteen”

Sergy Semen en Nathalie Efros hebben hun zaak MerSea in Oostende omgevormd tot een familierestaurant. Ze voorzien hun klanten er van het beste vlees, dat wordt gebakken op een speciale lavasteen. “We werken bewust met een beperkt menu. Alles wat we serveren maken we volledig zelf.”

Enkele jaren geleden kwamen Sergy en Nathalie naar de kust om een auto te kopen. Ze moesten nog even wachten en beslisten om een wandeling te maken door Oostende. Ze botsten toevallig op een gebouw dat te koop stond in de Langestraat. Dat gebouw stond jarenlang bekend als Ron’s Pub en was berucht door de talloze Engelse bezoekers. Het koppel besloot hun hart te volgen en in de plaats van een auto kochten Sergy en Nathalie een nieuwe droom in Oostende.

Brand

“We hebben het pand eerst wat opgeknapt en hebben een brasserie geopend. Toen bleek dat er echter meer problemen waren met het pand omdat er ooit een brand was uitgebroken, hebben we beslist om het volledig te strippen en alles te vernieuwen van vloer tot plafond.”

Na de make-over schakelde het gezin over van een brasserie naar een familierestaurant. Daarmee doelen ze niet alleen op de familiale sfeer in de zaak, maar ook op die in de keuken. Zo koos ook dochter Zlata voor de horecasector en vormt ze een team met Sergy. “We wilden graag een echt vleesrestaurant openen, omdat daar geen groot aanbod aan is in Oostende”, vertelt Nathalie.

Frituur van de maand

Het is bovendien niet alleen een specialiteit, maar écht een passie van Sergy die zijn gasten graag in de watten legt. Hij baatte lange tijd een frituur uit in Borsbeek”, vertelt de gastvrouw, die afkomstig is uit Griekenland. Sergy haalt er trots een oud krantenartikel bij. “Mijn zaak werd verkozen tot frituur van de maand en mijn stoofvlees won al prijzen”, glundert de kok trots. “Ik kreeg de liefde voor een goed stuk vlees al als jongeling mee. Ik ben afkomstig van Oezbekistan en het zit in mijn bloed. Het is daar echt een traditie. Ik bakte in mijn frituur ook al lamskroontjes en ribbetjes op de grill.”

MerSea werkt met een korte keten. “We hebben een ribeye-selectie met gerijpt vlees en verschillende rassen. Alles wordt gebakken op een speciale lavasteen. De smaak is met niets te vergelijken. Je moet het gewoon echt eens geproefd hebben. We werken bewust met een beperkt menu. Alles wat we serveren maken we volledig zelf. Ook de frietjes zijn natuurlijk zelfgemaakt. Dat is uiteraard nog altijd een specialiteit van mijn man”, vult Nathalie aan.

Nathalie en Sergy werken ook met een soort klantenkaart. “Wie hier komt eten, krijgt een kaartje mee waardoor je bij een volgende bezoek korting kan krijgen. We merken ook wel dat mensen die komen proeven heel vaak terugkeren.” Op het menu staan ook visgerechten en vegetarische gerechten en er wordt ook steak in een kinderportie geserveerd.