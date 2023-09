Ricardbeurs in stadszaal Oosthove te Wervik: “Sinds jaar en dag een succesformule”

Ricard Lovers Belgium organiseert deze zondag vanaf 10 uur in de stadszaal Oosthove de dertiende editie van hun Ricardbeurs.

“Er zijn 18 standhouders ingeschreven om Ricard-objecten te ruilen en te verkopen”, zegt voorzitter Dominique Potie. De toegang is gratis. De voorzitter is alvast de sponsors, zijn bestuur en medewerkers dankbaar.

“Het aantal standhouders is elk jaar ongeveer hetzelfde. Ze komen uit Frankrijk, Nederland en uiteraard eigen land. Er zijn enorm veel nieuwe verzamelaars, vooral Belgen. Op onze beurs zien we ook altijd veel Wervikanen. Sommigen kopen dan een aantal Ricardglazen. Onze club bestaat al dertien jaar en sinds jaar en dag is de beurs een succesformule.”

Sabotage

“Ricard België wordt gesaboteerd door Ricard Frankrijk”, klinkt het verder nog verrassend bij de voorzitter. “Er is hier niks te krijgen en dat stoort. Daags na onze beurs heb ik een afspraak in Parijs. In Frankrijk zijn er drie beurzen van Ricard. Met meer dan 100 meter aan standhouders zijn wij groter dan die drie samen.”

“Er is blijkbaar geen budget. De cafés krijgen geen glazen. Pas op, Ricard België kan hier niks aan doen. We zullen zien wat het onderhoud maandag oplevert, maar voor mij wordt het als voorzitter misschien wel mijn laatste beurs. Ik wil niemand chanteren, maar ik steek wel heel wat werk in deze functie en leg ook veel kilometers af, bijvoorbeeld door naar Luxemburg te rijden om flessen Ricard. Ze zijn daar immers tien euro goedkoper dan hier.”

Herdenkingsmoment

Zondag wordt ook een kort herdenkingsmoment voor clublid en sponsor Lionel voorzien. “Onze Franse vriend overleed begin juli tijdens het tuinieren”, zegt Dominique. “Hij voelde zich een echte Belg. Het herdenkingsmoment wordt alvast emotioneel. Hij bezat een oldtimer in de kleuren van Ricard en normaal gezien zal die auto vandaag ook op Oosthove staan.”

Elk jaar brengt de club een nieuw, speciaal glas uit. “Dit keer met de afbeelding van Lionel”, zegt Dominique. “Dat speciaal glas is trouwens het enige verzamelobject dat is erkend door Ricard. We hebben eens 300 glazen kunnen kopen en laten die bedrukken in Zarren.” (EDB)