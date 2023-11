Restaurant Vividu zet Harelbeke op de kaart met prestigieuze vermelding in de Gault&Millau

Het prestigieuze bedrijf Gault&Millau bracht zaterdag hun 21e gastronomiegids uit. Daarin komt het horecaduo Nicky Grymonprez en Laurent Messine van restaurant Vividu uit Harelbeke nieuw binnen. In 2021 begonnen ze hun zaak, twee jaar later worden ze beloond met een 13 op 20. Ze zijn tevens het eerste Harelbeekse restaurant dat een plekje weet te bemachtigen in de Gault&Millau.

Bij restaurant Vividu word je ontvangen door de sympathieke gastvrouw Nicky, haar man Laurent vind je terug achter het fornuis. In een gezellig kader serveert de chef gerechten met een knipoog naar Italië. Geen Italiaans bloed, maar toch probeert Laurent de Italiaanse keuken te integreren in zijn menu’s. Hij is dan ook begeesterd door Italië en leert veel uit social media, boeken en reizen. “Met Vividu wil ik aantonen dat Italië meer is dan pizza en pasta. Ik gebruik traditionele kooktechnieken zoals pekelen, het maken van zuurdesem of lactofermentatie. De laatste jaren is het een trend, maar om het juist uit te voeren, kruipt er heel veel werk in. Ik streef dan ook naar perfectie”, vertelt chef Laurent.

Laurent werkte al heel zijn leven in de horeca, maar dan in de zaal. De keukenmicrobe kroop er pas later in. Nu blijkt dat het talent er blijkbaar al altijd was. Eerst neigde Vividu eerder naar een brasserie. Pas vorig jaar maakten Nicky en Laurent de switch en gingen ze opzoek naar een vermelding in de Gault&Millau. Met succes want een jaar later komen ze de prestigieuze gastronomiegids al binnen. “Het was speciaal om op het evenement van Gault&Millau tussen allemaal gerenommeerde chefs te staan. Het werd nog specialer toen we te weten kwamen dat er aan ons restaurant een 13 werd toegekend. Met een 12 was ik tevreden, met een 13 heel gelukkig.” Het koppel geniet dus nog volop na, maar kijkt ook al uit naar de toekomst. “Elk jaar beter doen is de boodschap. We zijn heel ambitieus en hopen binnen enkele jaren te pronken met een 14, 15 en misschien wel een ster. The sky is the limit”, sluit Laurent af. (TV)