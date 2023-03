Restaurant Terre & Mer opent de deuren in Oostduinkerke: “Bij ons kan je terecht voor de klassieke Belgische en Franse keuken”

Komend weekend opent in Oostduinkerke het gloednieuwe restaurant Terre & Mer. De zaak is gevestigd langs de Albert I-Laan in het voormalige restaurant Peper en Zout. “We kijken er heel erg naar uit en zijn niet bang om hard te werken”, aldus de nieuwe zaakvoerders.

Jensi Pinson (32) uit Koksijde en Jade Nock (27) uit Alveringem openen komend weekend een nieuw restaurant langs de Albert I-Laan in Oostduinkerke bij Koksijde. In het voormalige restaurant Peper en Zout openen ze op zaterdag 1 april met Terre & Mer een nieuwe zaak. Ze verhuisden onlangs samen naar Oostduinkerke en wonen op 800 meter van hun nieuw restaurant. “Het is altijd al een droom geweest om zelfstandige te zijn en toen we dit pand zagen, waren we meteen verkocht”, aldus het koppel.

Belgische en Franse keuken

Jensi en Jade hebben van jongs af al ervaring in de horeca en bovendien studeerden ze allebei aan een hotelschool: Jensi aan Ter Groene Poorte in Brugge en Jade aan de Koksijdse hotelschool Ter Duinen. “Je kunt bij ons terecht voor de klassieke Belgische en Franse keuken. Enkele leuke gerechtjes moeten ons wat onderscheiden. We werken met een vaste menukaart en seizoensgebonden suggesties. Met onze menukaart wilden we toegankelijk zijn voor iedereen en een eerlijke keuken aanbieden. Hierbij ligt de nadruk op de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit”, zegt Jensi.

“Na heel wat ideeën gaven we ons restaurant met Terre & Mer een duidelijke naam. Het is altijd de bedoeling geweest om het helder te houden voor de mensen. Met deze naam kan het niet duidelijker zijn. (lacht) Na deze beslissing hielp mijn jeugdvriendin Shirley de Vries ons meteen met het maken van een logo, ontwerp van de menu- en visitekaarten en onze website die komende vrijdag verschijnt”, sluit Jade aan.

Het is altijd de bedoeling geweest om het helder te houden voor de mensen. Met deze naam kan het niet duidelijker zijn

Het koppel zal samenwerken met een vaste serveuse en een sous-chef. Daarnaast maken ze gebruik van flexi-jobs en jobstudenten. “Het is de eerste keer dat we zullen samenwerken, maar we kijken er absoluut naar uit en zijn niet bang om hard te werken.”

Terre & Mer vind je langs de Albert I-Laan 43. De sluitingsmomenten in de zomer zijn dinsdagavond en woensdag en tijdens de winter dinsdag en woensdag. De keuken is open van 11.30 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 21 uur. Voor meer info kun je terecht bij Jensi via 058/59.45.24 of vanaf vrijdag op de nieuwe website. (DM)