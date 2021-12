Restaurant Terminus stijgt in culinaire gids Gault & Millau

In de culinaire gids Gault & Millau scoort de Westhoek opnieuw goed. Ook Découverte (13,5) en Bacon (13) in Ieper en Terminus (13) in Watou dit jaar stijgen.

“We zijn tevreden. Een 13 past meer bij wat we doen, want een 12 is maar 12. We werken met producten van eigen kweek en dat is niet altijd sexy. Bling bling is niet aan ons besteed. We zijn een dagelijks restaurant, 7 op 7 open. We willen een constante aanbieden, elke dag moet even goed zijn. Niet veel blabla, maar lekker en ongedwongen. Dat is voor ons belangrijk”, zegt Pieter Verheyde van restaurant Terminus in Watou.

Dezelfde score werd gegeven aan: Hostellerie St-Nicolas (16) in Ieper, Pegasus (14,5) in Poperinge, ’t Hommelhof (13) in Watou, Vinke (13) in Westouter en Hostellerie Kemmelberg (12) in Kemmel. (LBR)