Restaurant Rouge é Blanc verhuisde naar Izegem: “Het is toch thuiskomen hier in het Herenhuis”

Het Herenhuis opende in oktober de deuren, ondertussen is het trio dat instaat voor de dagelijkse goede gang van zaken al flink gerodeerd. Het Herenhuis is niet enkel meer een B&B met uitgebreide wellnessmogelijkheden, er is nu ook een restaurant.

Séverine Coussens had eerst een carrière in de verkoop, nu is ze de gastvrouw in het Herenhuis in de Roeselaarsestraat. Yves Vandenabeele en Virginie Delefortrie zetten ruim tien jaar geleden hun schouders onder Rouge é Blanc in de Bruggestraat in Ingelmunster. Séverine kwam er in hun team en maakte mee de verhuizing naar Izegem. “Het leek ons makkelijker om alles te centraliseren. We hadden ons restaurant in Ingelmunster en hier al het Herenhuis. We moesten veel over en weer rijden. Er was hier al een B&B en een wellness, ons restaurant hebben we naar hier verhuisd.”

Maar de naam Herenhuis is gebleven.

Virginie: “Rouge é Blanc was eigenlijk een verwijzing naar onze haarkleuren, we hebben het even overwogen om de naam mee te verhuizen.”

Yves: “Maar de naam Herenhuis bestond al en was hier al bekend, dus hebben we die gehouden. Eigenlijk is dat ook het huis van mijn grootouders, Etienne Vanassche en Georgette Govaere. Ze zijn hier in 1973 komen wonen, volgend jaar dus 50 jaar geleden. In 1983 is mijn opa gestorven, in 2013 mijn marraine. Als kind ben ik hier als het ware opgegroeid, voor mij is het dus zeker een stukje thuis komen. Mijn oma zou zeker nog stukken herkennen. De entree, de living waarvan we nu een loungegedeelte voor de B&B-gasten hebben gemaakt, haar leefruimte die nu de bar is geworden… Maar andere zaken zijn dan weer afgebroken.”

Wie verblijft vooral in de B&B?

Yves: “Dat is eigenlijk een mix aan mensen. In de week is dat soms werkgerelateerd. In het weekend heb je dan ook meer toeristen en mensen die gewoon willen komen genieten. In onze communicatie trachten we ook de toeristische troeven van Izegem uit te spelen, van Eperon d’Or tot domein Wallemote.”

Virginie: “We hadden hier recent een koppel dat maar tien minuten in de auto had moeten zitten. Ze namen vakantie in eigen stad. Maar je hebt hier ook alles onder één dak. Je kan genieten van de wellness, ’s morgens ontbijten en in het weekend brunchen. En dat zonder je te verplaatsen.”

“We kijken uit naar de lente om ons terras en dakterras te gebruiken”

Yves: “In totaal kunnen hier 18 mensen verblijven op vijf kamers. De grootste, de suite, is vernoemd naar ons marraine.”

Hoe ziet de wellness er uit?

Yves: “Een luxesauna, een hammam, een verwarmd binnenzwembad, infraroodbanken, een ijsemmerdouche, belevingsdouches… En buiten ook een jacuzzi. Daarvan kan je privé genieten, als koppel, maar soms hebben we ook gezinnen of groepen vrienden die de ruimte afhuren.”

Is er een taakverdeling onder jullie?

Virginie: “De keuken is als chef-kok mijn terrein, Yves is de man van de administratie en de bar en Séverine onze gastvrouw.”

Als gastvrouw fungeren lijkt ons een leuke taak?

Séverine: “Zeker. De mensen zijn altijd welgezind als ze naar hier mogen komen. En we zijn ook goed gestart. We kregen al heel wat mensen over de vloer en ook onze cadeaubonnen zijn in trek. Het moet zijn dat de mond-tot-mondreclame al zijn werk doet.”

Uiteraard kunnen de gasten van de B&B genieten van een ontbijt. Maar is dat ook mogelijk voor wie er niet overnacht?

Séverine: “Zeker. Woensdag is onze sluitingsdag. Maar de andere weekdagen kun je hier à la carte ontbijten. Op zaterdag en zondag zijn er dan onze brunches. Die starten tussen 9.30 en 10.30 uur, eigenlijk naar gelang de klant het wil. We voorzien dan een uitgebreid buffet, maar we brengen ook zes gerechtjes aan tafel. Honger heb je niet meer bij vertrek.”

Virginie: “Iedere middag werken we hier met een weeklunch, 27 euro voor een voor-, hoofd- en nagerecht. Op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag kun je ook ’s avonds van een diner komen genieten. Ik heb ondertussen ook nog een extra opleiding gevolgd, gewoon om de smaken nog verder te verfijnen. We serveren hier een klassieke keuken, maar met een extra touch.”

Yves: “Binnen kunnen we een 50-tal mensen ontvangen. Maar we hebben ook een terras waar je bij zonnig weer buiten zal kunnen eten en ons dakterras aan de zuidkant waar je kan genieten van tapas en cocktails. We kijken al uit naar de lente.”

Ook aan het interieur is veel aandacht besteed.

Virginie: “We waren natuurlijk al tien jaar bezig en dan leer je wat je anders moet en kunt doen. Onze keuken is nu ruimer, dat maakt het makkelijker werken. En ons interieur kreeg al de goedkeuring van onze klanten. Maar ook akoestisch zit het goed. De mensen kunnen hier echt rustig genieten.”

Jullie wonen nu vlak bij ons werk.

Yves: “Wij toch, Séverine huist in Emelgem. Dat maakt het ook voor ons makkelijk. We wonen in het appartement boven de villa van mijn ouders. Daar, langs de Visschersdreef, is ook parking voor de klanten. Ze vinden die nog niet altijd, maar dat begint te komen.”

Is eindejaar een super drukke periode?

Virginie: “Deze week trokken we er zelf nog even op uit, naar Brugge. Om wat te relaxen, en ja misschien wel wat ideetje op te doen. Op kerst- en oudejaarsavond zijn we niet open, dat zijn familieavonden. In Rouge é Blanc verzorgden we ook traiteur. Dit jaar doen we dat nog niet, omdat we nog maar net van start gegaan zijn. Maar voor volgend jaar zijn we dat zeker van plan.”

Séverine (die net terugkeert van een klant te bestellen): “Maar de geschenkbonnen verkopen vlot, dat is een goed teken.”

www.herenhuis-izegem.be.

