Restaurant LOS gaat open: “Lekker eten moet ‘fun’ zijn”

Ze hebben het gebouw wit geschilderd en het interieur stijlvol en naar eigen smaak heringericht. Op vrijdag 13 oktober openen Kobe Decadt en zijn vrouw Floor Vandenbussche hun gloednieuwe Torhoutse restaurant LOS. In het pand nabij het Kasteel Wijnendale waarin zich jarenlang Bistro Windes heeft bevonden.

Kobe (31) en Floor (30), die een dochtertje Mille (3,5) hebben, wonen in de Makeveldstraat, dus dicht bij hun zaak. Hun devies? Heerlijk tafelen in een losse sfeer. “Lekker uit eten gaan, moet pure fun zijn”, vindt Kobe. “Geen stress, noch bij de klanten, noch bij ons. Stijlvol oké, maar geen stijveharkengedoe. Laten we het voor iedereen prettig houden.”

Menu ‘Total LOS’ wordt verrassend

Kobe en Floor starten vol zelfvertrouwen met LOS. Ze hebben de voorbije jaren de zaak Da Vinci op de zeedijk in Westende zelfstandig uitgebaat en er heel wat culinaire ervaring opgedaan. Met een kleine, maar fijne kaart met gerechten die van a tot z vers werden bereid. Daar smulden de klanten letterlijk en figuurlijk van en nu wil het koppel met LOS minstens even goed doen.

Ook in LOS is de kaart beperkt. De nadruk ligt op côte à l’os, maar ook de liefhebbers van vis zullen aan hun trekken komen. Plus: er is voor wie dat wenst altijd een vegetarisch gerecht beschikbaar.

Floor, die na vijf jaar avondschool aan Spermalie het diploma van chef-kok heeft behaald, staat in de keuken, Kobe zorgt voor de bediening. “Bijzonder is ons zogenoemde menu Total LOS”, zegt hij. “Dat is een verrassingsmenu, waarin Floor eigenzinnig haar gang gaat. De namen van de gerechten lichten een tipje van de sluier op, maar geven niet alles prijs. Uiteraard kan er ook aan de kaart gegeten worden.”

Op een schitterende locatie

LOS serveert zowel ‘s middags als ‘s avonds eten, behalve op de sluitingsdagen woensdag en donderdag en op zaterdagmiddag.

“We geven de klanten voldoende ruimte in het restaurant en beperken het aantal zitplaatsen tot 26”, vervolgt Kobe. “We zijn heel blij dat de komende drie weekends al grotendeels volgeboekt zijn. Dat geeft ons een goed gevoel. De ligging van de zaak is fenomenaal met een prachtig uitzicht op de Planterijdreef, de landerijen en Wijnendalebos. Floor en ik zijn verliefd op deze plaats. En natuurlijk op elkaar, twijfel daar maar niet aan.” (lacht)