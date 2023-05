Restaurant Goeste kweekt voortaan eigen groenten en kruiden: “Met de Goestuin starten we met de kortste keten”

Restaurant-teamroom Goeste op de Grote Markt in Poperinge wil zoveel mogelijk mensen bereiken met hun passie voor lokaal lekkers en de korte keten. Die korte keten maken ze nog wat korter nu ze met een eigen moesttuin ‘Goestuin’ starten. “We zullen er diverse groenten, kruiden en eetbare bloemen kweken die we in heerlijke seizoensgerechten zullen verwerken in ons restaurant”, zegt zaakvoerder Bart Mostaert.

Dankzij de wedstrijd ‘Win je Winkel’ kreeg Bart Mostaert in 2017 een jaar lang gratis een winkelpand op de Grote Markt 19. Hij koos ervoor om er een ijssalon en streekproductenwinkel – Goeste Boetiek – in onder te brengen. In 2021 kwam daar restaurant Goeste op de Grote Markt bij, in het voormalige pand van de ING-bank. In het restaurant wordt sterk ingezet op korte keten. “Bij Goeste werken we maximaal rond lokale en duurzame voeding. We doen dit omdat we er echt in geloven dat we op die manier het verschil kunnen maken voor iedereen. Door met zoveel mogelijk lokaal gekweekte en geproduceerde producten te werken steunen we eerst en vooral de lokale ondernemers in de buurt die keer op keer voor topkwaliteit zorgen”, zegt zaakvoerder Bart Mostaert.

“Van hoe meer producten we het gezicht erachter kennen, hoe meer we weten waarmee we werken. Daarnaast geloven we er ook sterk in dat we op onze manier een positieve bijdrage kunnen brengen aan de huidige uitdagingen rond duurzaamheid en gezonde voeding. We trachten stap voor stap alle facetten van ons verhaal bij te sturen ten goede van iedereen en onze omgeving.”

“De Goestuin is de ideale plaats om zelf de voeling te houden met de Westhoekbodem en het kweken volgens de seizoenen”

Goestuin

De korte keten maakt Goeste nu nog wat korter met hun Goestuin. “We zijn zelf ook geboeid door het verhaal achter elk product en omdat het aanbod van bepaalde groenten en knolgewassen soms beperkter aanwezig is in onze regio, speelde al langer het idee om hier zelf iets aan te doen. Dit jaar zijn we daarom gestart met de Goestuin”, vertelt Bart. “Op de Goestuin zullen we een 40-tal diverse groenten, kruiden, eetbare bloemen en knolgewassen kweken voor ons korteketenrestaurant Goeste. Samen met mijn ouders zullen we op een voormalig perceel akkerland van hun vroegere boerderij de Goestuin opbouwen. We worden hierin ook ondersteund door Tijs Demyttenaere van de Keukenbiet uit Zonnebeke. Tijs is ook een Westhoeker in hart en nieren en gebeten door dezelfde moestuinmicrobe als wijzelf. Hij heeft de nodige ervaring om ons hierbij te helpen met raad en daad.”

Zaakvoerder Bart Mostaert zal samen met zijn ouders op een voormalig perceel akkerland van hun vroegere boerderij de Goestuin opbouwen. © gf

Restaurant Goeste

“Door het natte voorjaar dat we nu beleven is het zaaien en aanplanten wat vertraagd, maar ondertussen konden we al de aardappelen, sjalotjes en ajuinen planten. We hopen de komende weken alle andere zaden en plantjes in de grond te krijgen. De eerste oogst die we in het restaurant zullen gebruiken zal vermoedelijk voor deze zomer zijn”, legt Bart uit.

“We vinden de Goestuin de ideale plaats om zelf de voeling te houden met de Westhoekbodem en het kweken volgens de seizoenen. Mettertijd zullen we ook stap voor stap complexere teelten en gewassen van hier, die je nergens meer vindt, proberen te kweken. In onze Westhoekbodem kunnen we zoveel meer soorten kweken dan er op de dag van vandaag gekweekt worden. Zo wordt de Goestuin letterlijk en figuurlijk een proeftuin. Want diversiteit in teelten is goed voor het ecosysteem van de Goestuin, maar nog belangrijker is diversiteit in ons voedselpatroon. Hoe diverser onze voeding, hoe meer gezonde bouwstenen we geven aan onszelf. En dat komt uiteindelijk iedereen ten goede.”