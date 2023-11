Restaurant De Kruier heeft volgens Gault&Millau mooiste terras: “Aan de kust willen mensen buiten zitten, óók in de winter”

In de zomer van 2020 beschreef Luc Bellings er zijn steak-friet als een van de beste borden die hij in al die jaren aan de kust kreeg voorgeschoteld. “Het mooie decor en de professionele bediening maken een bezoek hier helemaal áf”, zei Bellings toen. En dat decor wordt nu beloond door Gault&Millau. Volgens de culinaire gids eet je in De Kruier in Ramskapelle, bij Knokke-Heist op ‘het Mooiste terras van het Jaar’. “Dit geeft een enorme boost”, reageert de zaakvoerder.

De Kruier is een open keuken-restaurant onder de windmolen van het pittoreske polderdorpje Ramskapelle, deelgemeente van Knokke-Heist. De broers Maarten (39) en Pieter Callant (41) serveren er samen met hun team lekkere streekeigen en seizoensgebonden gerechten in een ongedwongen, maar vooral gezellige sfeer.

Zicht op molen

Het restaurant staat al jaren vermeld in de Gault&Millau-gids en scoort dit jaar 14/20. Maar deze keer is er meer. De Kruier kreeg namelijk de bekroning voor ‘Mooiste terras van het Jaar’. Wie er al eens ging lunchen of dineren, kan weinig afbreuk doen aan die titel. De prachtige tuin is een baken van rust met een prachtig uitzicht op de molen. Leuk detail: de vader van Maarten en Pieter is er nog steeds molenaar. Bezoek kan op aanvraag.

Het terras biedt plaats aan zo’n 70 mensen. De zaakvoerders zijn alvast enorm trots op de titel. “Eerlijk? We hadden dit niet verwacht”, zegt Pieter. “We waren specifiek uitgenodigd, maar wisten totaal niet waarvoor. Al spreekt het voor zich dat dit ons enorm trots maakt. Zeker omdat we het hele jaar door heel wat aandacht besteden aan het terras. Ons restaurant is gevestigd aan de kust en dan willen de mensen nu eenmaal nóg liever buiten zitten. Zeker omdat de locatie met zicht op de molen fantastisch is.”

Wintertuin

Momenteel genieten de broers van hun jaarlijkse vakantie. Begin december ontvangen ze opnieuw gasten. En belangrijk: mensen zullen niet tot het voorjaar moeten wachten om kennis te maken met ‘het Mooiste terras van het Jaar’. “Klopt”, zegt Pieter. “Tijdens de wintermaanden hebben we een wintertuin waar onze gasten plaats kunnen nemen. Ook hier staat kwaliteit en gezelligheid centraal. Want dat is voor ons wel écht belangrijk, dat er op het terras het hele jaar door kwaliteit op het bord komt en we dezelfde service bieden zoals we binnen doen. Hoe onverwacht deze bekroning mag zijn, vast staat dat het een enorme boost geeft naar de toekomst toe. Met 14 op 20 bevestigen we ook onze score van vorig jaar. Daar zijn we heel blij mee”, besluit Pieter. (MM)