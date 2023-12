“Raclette du Zoute moet een winterse trekpleister worden”: meteen mooi volk bij opening van winterbar in stadion van RFC Knokke

Raclette du Zoute opende woensdagavond 13 december, in de winterse pop-up kun je nog tot en met vrijdag 12 januari terecht. In het stadion van RFC Knokke langs de Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark werd Club 101, zeg maar de vip-ruimte, omgetoverd tot een winterbar waar je kan genieten van raclette. “Maar voor kinderen en voor wie geen kaas lust, hebben we ook een alternatief”, stipt Ashley Galeyn aan.

Met man en macht werd een raclette restaurant opgebouwd in het stadion. Daarvoor slaat de voetbalclub de handen in elkaar met The Arena Group, waarmee het al langer samenwerkt om het stadion maximaal te laten renderen. ‘Raclette du Zoute’ is open van woensdag tot en met zondag, enkel ‘s avonds. “We hebben al ervaring met zomerbars in een voetbalstadion, nu wilden we een winterbar bouwen. Raclette is iets wat je zelden op restaurant vindt, daarom hebben we daar onze focus op gelegd. Maar er zijn ook alternatieven voor kinderen en mensen in het gezelschap die geen kaas lusten.”

Op de opening woensdagavond 13 december viel er al alvast veel mooi volk te spotten, ook onder meer Knokkenaar Ruud Vormer (ex-Club Brugge, nu SV Zulte Waregem) was afgezakt om al dat lekkers eens te proeven. “We willen hier een winterse trekpleister maken voor wie Knokke bezoekt.” RFC Knokke speelt nog één competitiewedstrijd voor de winterstop, maar doet dat zondagmiddag op het veld van KVK Tienen.