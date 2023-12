Proef met vast vijfgangenmenu Frankrijk, Zweden, Thailand, Italië en Japan bij restaurant Giki’s

Sinds 14 december vind je op de Veemarkt, na vier jaar zelf verbouwen, het unieke concept van restaurant Giki’s van Gil De Vriendt (55) en Nikitha Sterckx (35). “Een avondje Giki’s is een culinaire wereldreis met een vast menu van vijf gerechten, geïnspireerd door vijf verschillende landen, in een joviale sfeer.”

Op de Veemarkt 60, in het gewezen pand van café ’t Filosoofke, op de hoek aan de Slachthuisstraat, bevindt zich sinds kort restaurant Giki’s. Het gebouw was eigendom van grootmoeder Genevieve Tack van brouwerij Tack. “In feite ging mijn zoon hier een jamcafé openen, maar liet het idee vallen tijdens corona en de verbouwingen. Initieel wilden we er dan een cohousing van maken tot mijn vriendin Nikitha een horecazaak voorstelde”, vertelt Gil. “Kortrijk is een leuke stad in bloei die veel te bieden heeft. Het heeft de charme van Gent 20 jaar geleden. Alles is kortbij, het is aangenaam om te wandelen en bruist van de ondernemende zelfstandigen. Daar wilden we een deel van uitmaken”, vul Nikitha aan.

“Het is gewaagd, maar we willen mensen verrassen. Voetjes onder tafel en geen keuzestress”

Giki’s is echter niet zomaar een restaurant. “Mijn passie is koken. Mensen culinair verwennen tegen een betaalbare prijs, maar ik wou iets anders aanbieden, iets dat nog niet echt bestaat. Ons concept omvat een vast vijfgangenmenu aan 48 euro waarbij ik me laat inspireren door zowel bekende als minder bekende ingrediënten van het buitenland. Die verwerk ik in creatieve en klassieke gerechten, alles vers en huisgemaakt. Zelfs onze pasta is met de hand gedraaid. We gaan voor een echte artisanale keuken. Terug naar de ambacht met enkel de bazen in de zaak. Aan het einde van de menu heb je vijf gerechten van vijf verschillende landen ontdekt, momenteel Frankrijk, Zweden, Thailand, Italië en Japan. Volgens het seizoen wisselen we onze menu. Het is gewaagd, maar we willen mensen verrassen. Voetjes onder tafel en geen keuzestress. De gerechten kunnen ook vegetarisch gemaakt worden.”

Wie de menu bestelt met aangepaste wijnen betaalt 66 euro. Voor 60 euro komen de gerechten met vijf aangepaste bieren uitgekozen door brouwerij De Ranke. “De wijn is zorgvuldig uitgekozen en afgetoetst door de beste sommelier van België in 2017: Joery De Lille van Vitis Vin”, aldus Gil.