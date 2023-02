Pop-upconcept Serre strijkt (mede dankzij Gilles Vens) neer in de tuin van het Blauwhuis

Het pop-up concept Serre, dat al naam en faam verwierf in Vlaanderen en vorig jaar in Roeselare te gast was, doet nu Izegem aan. In de tuin van Kasteel Blauwhuis kun je straks van 3 maart tot 23 april je plaatsje reserveren in een van de serres. De jongeman die dit mee mogelijk helpt maken is Gilles Vens (20).

Gilles Vens (20) woont in Sint-Eloois-Winkel, studeerde eventmanagement en is het horecaleven geen onbekende. Zo maakte hij van dichtbij de opgang van café Ariba mee, maar ondertussen slorpen zijn andere bezigheden al zijn tijd op. Gilles runt ook nog Iconic Events. “Daarbij specialiseren we ons in het leveren van personeel voor events. Ik heb ondertussen een poule van zowat 70 mensen waaruit ik kan putten.”

Vorig jaar verleende Gilles met zijn bedrijf al zijn diensten aan Serre toen het pop-up event op het Sint-Amandsplein in Roeselare neerstreek. “Daar leerden we elkaar kennen, nu ben ik mee het gezicht van Serre geworden. Ik ken ook Marie Romel goed, een generatiegenote van mij, en natuurlijk weet ik de troeven van domein Blauwhuis te appreciëren. Toen we hier met het Serre-team kwamen kijken, was iedereen meteen overtuigd.”

“We willen ook een goede samenwerking met de lokale horeca”

Voor wie het concept niet zou kennen. “Het is ontstaan in 2021 toen er bij het kasteel van Ooidonk als corona-alternatief serres opgesteld werden. Er mocht enkel in bubbels gewerkt en het serre-idee bleek aan te slaan. Het was meteen een topeditie met 4.500 bezoekers. Vervolgens ging men naar diverse locaties, van Brussel tot Antwerpen en vorig jaar dus Roeselare.”

In Roeselare had de stad ook de wens geuit om met de lokale chefs te werken. “Enkele chefs hebben toen de menu’s uitgestippeld, maar die werden klaar gemaakt door ons cateringteam. Enkel het dessert werd kant en klaar aangeleverd, dat was dan ook van driesterrenniveau en kwam van Boury.”

Showcooking

In Izegem gaat men niet werken met lokale chefs, maar staat men wel open voor samenwerking met de plaatselijke horeca. “Garçon Catering is het team dat er al vanaf dag één bij is en die al heeft bewezen op locatie op hoog niveau te kunnen koken. Hier hebben we de keuken van het Koetshuis ter beschikking, maar het is de bedoeling dat op de grote grasvlakte een stretchtent komt, waaronder de gerechten zullen worden afgewerkt. Het showcooking element zal dus opnieuw aanwezig zijn. Rond die tent komen de diverse serres, 16 kleintjes en twee grote.”

In de kleine serres kunnen tot acht mensen plaatsnemen, in de grote wel 20. “Je kan gewoon per twee reserveren, maar we zijn een concept dat al van het begin zich ook richtte tot de B2B-sector. Dus bedrijfsleiders die met hun medewerkers of klanten iets willen komen eten, kunnen dat perfect bij ons”, toont Gilles zich een echte ambassadeur.

32 partners

Er wordt gewerkt met één vast menu dat na vier weken zal veranderen. “We werken vooral volgens het sharingconcept. Je hebt ook verschillende variaties mogelijk, we starten aan 125 euro per persoon en gaan tot 285. We werken onder meer samen met Laurent Perrier en bij het topmenu krijg je telkens ook aangepaste champagne. Maar je kunt het dus gewoon samenstellen naar eigen goesting.”

Niet enkel Laurent Perrier is partner, ook Get Driven. “Wie graag een glaasje drinkt kan zich dus thuis laten ophalen met de eigen auto en zich dan weer naar huis laten voeren. Ook Go Forest is een van onze 32 partners. Omdat we ons verplaatsen, hebben wel een iets zwaardere ecologische voetafdruk. Dus voor iedere serre die we vullen, gaan we een boom laten aanplanten.”

Gilles zal wel zeer vaak aanwezig zijn, maar zijn bedrijf zal geen personeel leveren. “Daarvoor gaan we met een andere partner in zee. Ik werk vooral met studenten en tijdens de week is dat voor hen niet mogelijk. Maar qua aantal personeelsleden zal dat hier al bij al meevallen. Het is niet de bedoeling dat we hier het Koetshuis op zich gaan openhouden, maar er zal hier wel een vaste barman zijn. Iemand die komt eten en iets vroeger is, kan hier een glas drinken. En wie hier passeert, kan tijdens de openingsuren wel van een koffietje genieten. Maar we willen ook een goede samenwerking met de plaatselijke horeca. Wij zijn een pop-up concept, dus tijdelijk. Maar we zijn hier niet om in het vaarwater te zitten van de lokale mensen. Integendeel, we broeden ook op een formule dat we onze klanten een laatste drankje aanbieden dat bij ons in het menu zit, maar in een lokale horecazaak wordt geserveerd tijdens een afterwork waar wij mee ons schouders onder zetten.”

Dames op hakken

De opbouw van de serres begint eind februari. “Dat kan vrij snel gaan. Die staan allemaal op een plateau zodanig dat alles ook mooi plat kan staan op een oneffen ondergrond. Er worden ook paadjes voorzien, zodat de dames niet met hun hakken in het gras wegzakken. En de parking, die ook mooi zal uitgetekend staan, is op de brandweerparking. De mensen zullen bij reservatie ook meteen een plannetje ontvangen. We zullen ook de buurt niet tot overlast zijn, ten laatste om middernacht sluiten we hier.”

De voorbije edities van Serre op de diverse locaties mocht al 14.500 bezoekers ontvangen. “En hier in Izegem gaan we er zeker ook een geslaagde editie van maken”, klinkt het verzekerd bij Gilles.