Pastabar Macaroni Time in Izegem moet op bevel van burgemeester een maand dicht: “Verstoring van de openbare orde”

Pastabar Macoroni Time zal de hele maand februari gesloten blijven op last van de burgemeester. Herhaaldelijke verstoring van de openbare orde ligt daar aan de basis van. “Na de sluiting zullen we samen met de politiediensten de situatie verder nauwgezet opvolgen”, zegt burgemeester Kurt Grymonprez.

Macaroni Time in de Hallestraat was sinds begin oktober vorig jaar geopend. Maar nu al gaat burgemeester Kurt Grymonprez over tot sluiting. Eerder was de politie er ook al binnen gevallen om twee jonge mannen, die ervan verdacht werden betrokken te zijn bij de ‘vuurwerkaanslag’ van oudejaarsnacht, op te pakken. Dat toen stond toen wel los van de horecazaak, de twee jongemannen waren er gewoon aanwezig. Maar ook buurtbewoners hadden al wat vragen bij wat er zich voor de deur, maar ook binnen afspeelde. Ook buiten de openingsuren was er vaak een komen en gaan en de politie moest er al enkele keren ter plaatse gaan.

Hele maand februari gesloten

Burgemeester Kurt Grymonprez (STIP+) beveelt nu de sluiting van de pastabar. “De politie diende in de afgelopen maanden herhaaldelijk tussen te komen wegens verstoring van de openbare orde rond de handelszaak aan de Hallestraat 4. De vastgestelde feiten verantwoorden een tijdelijke sluiting voor de duur van 1 maand, ingaand op zaterdag 1 februari 2025. Na afloop van de periode van gedwongen sluiting zal de situatie er in nauw overleg met de politiediensten opgevolgd worden.”