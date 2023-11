Paroles Paroles is pas enkele maanden open, maar pronkt al in Gault&Millau als hip restaurant

In het SKY-district aan het station openden Pieter Ericx (43) en zijn echtgenote Crist Buysse (33) halverwege juni hun zuiders getinte zaak Paroles Paroles. En die was meteen goed voor een vermelding in de categorie H!P by Gault&Millau. “Zo fijn dat ons verhaal gewaardeerd wordt.”

H!P is dit jaar nieuw bij Gault&Millau en staat voor ‘Here is the Place’. De opgenomen selectie bundelt trendy en hippe restaurants waar concept en sfeer centraal staan, en waar het eten natuurlijk voldoet aan de standaardeisen van de culinaire gids. Het nieuwe en opvallende Paroles Paroles veroverde in die categorie meteen een plaats, tot grote tevredenheid van Pieter Ericx en Crist Buysse. “Wij vinden het natuurlijk fantastisch dat wij zo snel opgenomen zijn in deze fijne categorie”, klinkt het bij Pieter en Crist. “Het kwam als een verrassing en het is o zo fijn dat ons concept bijval krijgt. Na horecazaken in Gent en Leuven besloten we om naar Oostende te trekken. Dat stond trouwens al een hele tijd op mijn verlanglijstje. We woonden in Gent, maar Crist werkte als vroedvrouw in Oostende. Een niet onaardige troef, want dat zorgen voor mensen is ook in de horeca zeker meegenomen.”

Reisverslag

Wat het concept van de zaak betreft, koos het koppel duidelijk voor zuiderse, zeg maar mediterrane sferen, en dat heeft zijn reden. “Inderdaad. Twee jaar geleden hoorden wij toevallig het chanson Paroles van Alain Delon en Dalida. Dat liedje ademt Zuid-Frankrijk. Het deed ons een mobilhome kopen en we trokken er een hele tijd naartoe om inspiratie op te doen. We hebben er ongelooflijk veel gepraat met mensen, filmpjes en foto’s gemaakt en ons dat zuiders gevoel compleet eigen gemaakt, ook in onze zaak. Dat werd het dus: mediterraans, gecombineerd met sharing. Onze chef Terence Mc Garrity zorgt voor unieke en leuke gerechten. De vermelding in Gault&Millau smaakt natuurlijk naar meer. Wij gaan op 16 december in het aangrenzend pand een eventcafé openen en plannen daar ook projecten rond lifestyle en fashion, zelfs een eigen kledinglijn. En wat mij zeker van het hart moet: wij zijn de stad en Toerisme Oostende heel dankbaar voor de ongelooflijke steun die wij kregen tijdens de opstartperiode en nog steeds krijgen. Daar kunnen andere steden iets van leren”, besluit Pieter.