Open Huis in Staden opent naast zomerbar ook pop-uprestaurant: “Leggen ons nog meer toe op onze brasseriekeuken”

Open Huis in Staden opent donderdagavond de deuren van haar zomerbar en pop-uprestaurant. “Dit jaar leggen we ons nog meer toe op onze brasseriekeuken”, zegt zaakvoerder Koen Maertens.

Tijdens de coronacrisis startte vakantiehoeve Open Huis in de Ieperstraat in Staden met een zomerbar. “Inmiddels hebben we al drie edities achter de rug. Terwijl we de voorbije jaren toch vooral als zomerbar naar buiten kwamen, kiezen we dit jaar meer voor het concept van een pop-uprestaurant”, zegt Koen Maertens.

Zowel binnen als buiten kunnen gasten proeven van de betere brasseriekeuken. “Genieten van een gebakken tong of een goed stukje vlees in een prachtige omgeving”, zegt Maertens. “Eten kan zowel binnen als buiten. We beschikken hier over tal van leuke hoekjes die bijvoorbeeld ook kunnen afgehuurd worden door verenigingen.”

Themagerechten

Op bepaalde dagen zal er een themagerecht op het menu staan. Zo is dat op de nationale feestdag Vlaamse stoverij met frietjes. Op 12 augustus is er een Italiaanse avond en op 15 augustus een mosselfestijn.

De zomerbar en het pop-uprestaurant zijn open op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 18 uur en op zondag vanaf 12 uur. Ook op de avond voor een feestdag en op de feestdag zelf kan je er terecht.

Gezinnen

Open Huis mikt op gezinnen en biedt heel wat aan om de kinderen bezig te houden. “We hebben een voetbalpleintje, een speelberg en springkastelen en natuurlijk veel dieren in onze hoeve.”

Wie met de fiets naar Open Huis komt, kan de zomerbar en het pop-uprestaurant via de oude spoorwegroute bereiken.