Oostende kent culinaire revival

Vijftien vermeldingen in de nieuwe Gault&Millau, waaronder vijf stijgers en vier nieuwe namen. Het was ooit anders. Oostende beleeft na mindere tijden een culinaire revival. De jarenlange inspanningen voor en investeringen in de troeven van de Oostendse gastronomie renderen, tot vreugde van het toeristisch bestel in de Stad aan Zee. “Toerisme is ook eten en drinken”, luidt het. Zo veroverde Brasserie du Parc, een half jaar na de heropening door Shannah Zeebroek, een plaatsje in de culinaire gids.

Neen, Oostende heeft niet veel redenen tot klagen na de bekendmaking van het Gault&Millau-oordeel. De gevestigde waarden behouden hun uitstekende score. Meer nog: vier ervan kregen dit jaar zelfs een hogere quotering: Bistro Mathilda en de Savarin klommen naar 13,5, terwijl Bistro Belle de Jour en Kiss The Chef nu een score van 13 op 20 haalden. Toppers in Oostende blijven onveranderd Storm en Marina met 14, beiden gevestigd op Oosteroever. Om het lijstje volledig te maken: Lusitania 13,5, Mange Tout 13, Frenchette 12 en Rocco Eats 12, maar ook twee opvallende nieuwkomers, die meteen ook scoren: Brasserie du Parc en Brassi, die elk 12 op 20 genoteerd kregen. Weliswaar net over de gemeentegrens in Oudenburg haalde Willem Hiele een fantastische 15,5. In de nevenreeksen krijgt Paroles Paroles een vermelding in de categorie ‘H!P by Gault&Millau’ en Victor’s Boutique Bar in de categorie cocktail bars.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is vol lof voor de restaurateurs. “We zijn heel tevreden dat onze jarenlange inspanningen in culinair Oostende verder renderen. We groeien duidelijk niet alleen in de breedte van het aanbod met nieuwe adresjes in onder meer de POP-categorie, maar duidelijk ook in kwaliteit. Twee nieuwe zaken in de lijst van restaurants en liefst vier stijgers zijn een mooie beloning voor het harde werk van de restaurateurs”, aldus de burgemeester.

Jaren aan gewerkt

Ook Toerismedirecteur Peter Craeymeersch ziet de positieve evolutie als een belangrijke troef en een grote meerwaarde. “Toerisme is ook eten en drinken. Met ons team hebben wij jarenlang gewerkt aan het naar voren schuiven van de niet onaardige culinaire troeven. Dat dit zich nu vertaalt in het Gault&Millau-verhaal, geeft eerlijk gesteld veel voldoening en is meteen een belangrijke stimulans. Oostende biedt het hele jaar door tal van activiteiten en evenementen aan en dat lokt heel wat mensen naar hier. Ik geef graag het voorbeeld van een bezoek aan een concert in het Kursaal. Heel wat mensen boeken meteen ook een logies en gaan graag ook eens lekker eten. Net daarvoor is een mooi culinair aanbod heel belangrijk. Niet alleen zien de restaurateurs hun score als een mooie erkenning, het betekent voor hen meteen ook een stimulans om nog hoger te mikken. Ik vind trouwens dat er nog zaken zeker in plaats in de gids verdienen. Er bestaat een grote collegialiteit tussen de restaurants. Het zal er alleen maar toe bijdragen dat onze stad op gastronomisch vlak in de toekomst nog beter zal scoren”, zegt Peter Craymeersch.

Etalage

Een van de nieuwkomers in de gids, meteen ook een van de meest iconische zaken in de stad, is Brasserie Du Parc. Peter Craeymeersch bestempelt het heel treffend als de etalage van Oostende. Open sinds 15 juli en dat na indrukwekkende renovatie- en restauratiewerken aan het pand, ziet uitbaatster Shanna Zeebroek de erkenning van Gault&Millau vooral als een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. “Of we dit verwacht hebben? Het klinkt misschien cliché, maar neen, echt niet. Dit kwam als een volledige, maar natuurlijk heel aangename verrassing. We zijn pas uit de startblokken geschoten. De start was op zijn minst heftig en er is nog werk aan de winkel, maar dit is een beloning voor een heel team. Het zorgt voor extra motivatie en een serieuze boost. Belangrijk is nu om niet op je lauweren te rusten Wij gaan in de eerste plaats verder inzetten op kwaliteitsproducten, het nog verfijnen van onze gerechten en het nog meer variëren van het aanbod. Kortom: we hebben honger naar nog veel meer”, besluit Shanna Zeebroek.