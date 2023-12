Ook Michelin toont zich enthousiast over La Rigue van Peter Goossens: “De kritiek heeft ons team sterker gemaakt”

Goed nieuws voor Peter Goossens en zijn team van La Rigue in Knokke. Nadat Gault&Millau de luxebrasserie beloonde met 14,5/20, krijgt het restaurant nu ook een vermelding op de website van de Michelingids. “Dit doet natuurlijk deugd. We zijn altijd keihard blijven werken en hebben nu de juiste mensen op de juiste plaats”, zegt algemeen manager Yannick Bouts.

Een royale vol-au-vent met groenten uit het seizoen, een crêpe Suzette volgens de regels van de kunst: La Réserve staat weer op de culinaire kaart. Het is slechts een van de lovende commentaren die La Rigue – het restaurant van chef Peter Goossens in hotel La Réserve in Knokke – krijgt op de website van de Michelingids. Het restaurant krijgt weliswaar nog geen quotering. Ook de high-end uitvoering van het interieur en het terras aan het Zegemeer krijgen complimenten. En zo wordt de luxebrasserie al voor de tweede keer op enkele dagen tijd beloond met goede recensies. Eerder gebeurde dat al in de nieuwe gids van Gault&Millau.

Opsteker

Een deugddoende opsteker voor het team van Peter Goossens. Want na de opstart in volle hoogseizoen kreeg La Rigue enkele negatieve recensies te horen. La Rigue trok in die tussentijd ook enkele topmensen aan, zowel in de zaal als in de keuken. En dat laatste maakt wel degelijk het verschil, zo blijkt. Want behalve een score van 14,5/20 in Gault&Millau, krijgt de zaak nu dus ook een vermelding op de website van Michelin.

“Natuurlijk doet dit ons deugd”, reageert algemeen manager Yannick Bouts. “We zijn altijd hard blijven werken en een opstart in het midden van het hoogseizoen is nu eenmaal niet evident. Zeker als de zaak zó populair is. Iedereen wou er vanaf het begin bij zijn. De verwachtingen waren bovendien enorm hoog. Het was dus een gigantische uitdaging om zo te starten. Vergeet niet dat we op één avond tot 160 couverts verwerken. Hebben we een moeilijkere periode gekend? Dat gaan we niet ontkennen. Toch zijn we steeds hard blijven werken en daar plukken we nu de vruchten van. De kritiek heeft ons team sterker gemaakt”, aldus Bouts.

Trein is vertrokken

“We hebben de jongste tijd nog verschillende topmensen aangetrokken die ondertussen aan de slag zijn. Je kan dus zeker stellen dat de trein vertrokken is. De positieve feedback die we krijgen van onze gasten zorgt voor nog extra motivatie. Nu zien we steeds meer het resultaat van wat we kunnen en daar mogen we best trots op zijn. Onze ambitie is en blijft dat de mensen tevreden zijn én willen terugkomen.” (MM)