“Ook kikkerbilletjes en een boerestutte op onze kaart”: ‘Brasserie 22’ klaar voor heropening op vrijdag 26 januari

Vriendinnen Kathy Steelandt (46) en Andy Demuynck (54) zijn er klaar voor. Op vrijdag 26 januari gaan ze van start in Brasserie 22. “In het openingsweekend trakteren we iedereen op een glaasje.”

Tjessa Hemelaere was 17 jaar aan de slag in Brasserie 22, nu is het tijd voor een ander hoofdstuk. En dat geldt ook voor Kathy en Andy die de nieuwe uitbaters worden. Kathy werkte tot voor kort in de Proxy Delhaize op de markt en hield ook café Den Ondank jarenlang open. Andy was actief in de zorgsector. “Maar ik ben een cafédochter, had een tijdje een café-feestzaal in Zwevegem en samen met mijn partner Franky runde ik ook een traiteurszaak.”

Sinds 23 december verliet Tjessa de zaak, ondertussen konden Andy en Kathy hun eigen stempel drukken. “Uiteraard hebben we nog eens de zaak van boven tot onder op punt gezet. Er zijn wat kleine dingen veranderd aan het interieur. De veranda lieten we ook van buitenaf reinigen en die maken we zo goed als mogelijk winddicht. Zo kan die ook in de winter gebruikt worden.” Zowel in de zaak zelf als in de veranda kunnen telkens zowat 32 mensen plaatsnemen. “64 in totaal en met het terras voor de zaak in de zomer kom je al boven de 100.”

De twee vriendinnen zien het alvast zitten. Andy staat in principe in de keuken, Kathy doet de zaal. “Zeker in het openingsweekend zullen we alvast wat extra helpende handen inroepen. Maar eens we onze draai volledig gevonden hebben, zien we wel hoe het loopt. Maar dat komt wel in orde.”

Al veel reservaties

Het zijn ook twee dames die van aanpakken weten. Op de kaart van de Brasserie 22, waarvan ook de naam behouden blijft, staan nog wat klassiekers van vroeger. “Maar daar voegen wij natuurlijk wat lekkers aan toe. Er zijn twee soorten vis waaruit je kan kiezen, pasta’s, de bekende snacks, maar ook bijvoorbeeld een belegde boerestutte. Nieuw zijn ook de kikkerbillen, entrecote, een rundsbrochette… En in de namiddag kun je hier terecht voor wafels, pannenkoeken, gebak of een ijsje. Je kan het allemaal komen ontdekken vanaf vrijdag 26 januari om 14 uur.”

Die vrijdag gaat de zaak dus uitzonderlijk pas ‘s namiddags open. “Donderdag wordt onze sluitingsdag, maar de andere dagen openen we om 10.30 uur, op de zaterdag met de markt om 9.30 uur. In de week en op zondagavond is de keuken open tot 20 uur, op vrijdag en zaterdag tot 22 uur.”

Ondertussen vinden al heel wat mensen de Facebookpagina. “Of ze steken gewoon hier het hoofd eens binnen als er licht brandt. We hebben al heel wat reservaties mogen noteren, zelfs van vrij grote groepen. Om gewoon iets te komen drinken hoef je niet te verwittigen, maar voor grote groepen die willen komen eten, is alles bespreekbaar.” Tijdens het openingsweekend krijgt iedereen die langskomt een glaasje bier, bubbels of fruitsap en een knabbel. “We zijn er klaar voor.” (WVS)