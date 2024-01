Ontdek de nieuwe pizzeria Il Maestro van 25-jarige Yassine: “Ambachtelijke pizza’s met veel smaak”

Op de hoek van de Beheerstraat en de Hendrik Beyaertstraat bevindt zich sinds drie weken een nieuwe pizzeria ‘Il Maestro’. De eerste zaak van Kortrijkzaan Yassine Bansaha (25). “Op de kaart staan enkel pizza’s, ambachtelijk bereid met zelfgemaakte deeg en tomatensaus. Zoals het hoort.”

“Je moet durven springen als je jong bent”

Yassine behaalde zijn bachelor immobiliën en verzekeringen aan VIVES Kortrijk. “Tijdens mijn studentenjaren werkte ik als pizzaiolo in een Kortrijkse pizzeria en deed vier jaar ervaring op. Pizza maken zit in mijn vingers. Toen ik afstudeerde en met mijn diploma businessmanagement op zak dacht ik eraan om bijvoorbeeld in een vastgoedkantoor te werken, maar het was mijn broer die me aanmoedigde om mijn eigen pizzeria op te starten. Je moet durven springen als je jong bent, wanneer je nog niet veel andere verantwoordelijkheden hebt.”

“Vooral de reactie van mensen doet me deugd wanneer de pizza op tafel komt en na de eerste hap”

Op de kaart van Il Maestro staan 20 pizza’s. “Met een traditionele dunne bodem. De korst is krokant en de binnenkant is zacht. Ik vind het ineensteken van verschillende ingrediënten fantastisch en geef veel smaak aan mijn pizza’s. Ik maak ze volledig met de hand. Mijn favoriet en specialiteit, zoals de naam het doet vermoeden, is de ‘Maestro’. Een simpele margherita met rucola, scaglia di grana en kersttomaatjes. Mijn meest kleurrijke pizza die ook goed in de smaak valt is de ‘4 stagioni’ met ham, champignon, Italiaanse pepers en zwarte olijven.”

Yassine houdt het interieur simpel met een gezellige touch en schilderde zijn zaak in warming ember © MD

Alle pizza’s zijn in diameter 33 centimeter en variëren van 12 tot 17 euro. Je kan ook zelf je pizza samenstellen door te kiezen uit de 15 supplementen. “Vooral de reactie van mensen doet me deugd wanneer de pizza op tafel komt en na de eerste hap. Tot nu toe kreeg ik enkel positieve reacties. Ik denk dat veel klanten zo’n jonge gast niet verwachten.” Op de kaart staan een viertal mocktails met als favoriet de Passion Fruit Paradise. In de toekomst wil Yassine ook pasta’s en ciabatta’s serveren.

Il Maestro is open van 18 tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag tot 23 uur. De pizzeria is op maandag gesloten. Je kan de pizza’s bestellen en laten leveren door te bellen naar 0497/71.27.21.