Ons proefkonijn in restaurant Kapelle in Sint-Pieters-Kapelle: klassiekers, met liefde bereid

In Restaurant Kapelle is de klant koning. Verwacht geen frivole gerechten, maar eerlijke klassiekers met lokale producten, volgens de regels van de kunst en met liefde en smaak bereid.

In de schaduw van de kerk vind je in het piepkleine Sint-Pieters-Kapelle het restaurant dat deels zijn naam ontleent aan het Middelkerkse polderdorpje. Sinds vier jaar roert chef Evelyn Vandermeersch (37) er in de potten, nadat ze eerder 12 jaar in de zaal stond als gastvrouw. Evelyn genoot haar opleiding aan hotelschool Ter Duinen én volgde ook een specialisatiejaar in Ter Groene Poorte, waarna ze aan de slag ging in La Tulipe, de zaak van haar ouders in Middelkerke. “Mijn mama is nog Ladychef of the Year geweest in 2003. Ik kreeg de stiel letterlijk met de paplepel ingegeven”, lacht Evelyn niet zonder trots.

In haar eigen zaak draagt Evelyn producten uit eigen streek hoog in het vaandel. “Groenten, rechtstreeks van het land, halen we bij ’t Groenselpoortje in ons eigen dorp en melk en boter vinden we bij boerderij Kapelleweidehof, ook vlakbij. En zo kan ik er nog wel een paar opnoemen.”

Asperge als dessert

Op het menu staan altijd sliptongetjes, filet mignon en gegrilde côte à l’os, de specialiteit van het huis. “Een bewuste keuze, want dat zijn de gerechten waar onze klanten altijd naar vragen. Met de voorgerechten durf ik al eens andere keuzes te maken, bijvoorbeeld langoustines in plaats van scampi’s. ”

Wij kiezen voor de in de oven gegaarde langoustines, met tuinkruiden, en gegratineerde roodbaars met garnaalroomsaus als voorgerecht. Daarvoor proefden we al enkele hapjes, onder meer een quiche van zwartpootkip en een lekkere flan van asperges met olijven, waarvan de smaak lang nazindert. Met de West-Vlaamse Vlasgin erbij is de avond prima ingezet.

Als hoofdgerecht laat mijn vriendin zich verleiden door de filet mignon met pepersaus, bleu gebakken. “Niet de makkelijkste bakwijze, maar hier is het perfect”, luidt het oordeel. Ik neem de schelvis met gegrilde asperges en graantjesmosterd. Een verrassende, maar heerlijke combinatie. Tot slot krijgen we nogmaals een asperge voorgeschoteld als dessert, maar dan wel eentje in witte chocolade met een crèmeux van citroen.

