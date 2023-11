Onism derde jaar op rij gestegen in Gault&Millau: “Pluim voor heel ons team”

Onism, het belevingsrestaurant van Korneel Vandermeersch en Stefanie Lippens, stijgt voor het derde jaar op rij in de Gault&Millau-gids met een puike 14 op 20.

Naast Ten Doele, Bistro De Boeie en de Oesterput valt vooral Onism weer op voor Blankenberge in de nieuwe Gault & Millau: het restaurant zit voor het derde jaar op rij bij de stijgers met ondertussen een puike 14 op 20.

“Trots op ons klein maar sterk team: van de sommelier tot de afwasser, deze pluim is ook voor hen. We zijn trouwens al van zondag in Brussel. Toen hebben we hier samen onze fin de saison gevierd. Straks gaan we weer richting Blankenberge en daar gaan we ook nog wel een flesje bubbels laten knallen. Die 14 op 20 is voor ons allemaal een hele opsteker. Dit geeft ons vleugels”, laat Korneel weten.

In 2022 werd zijn restaurant, samen met een score van 13,5 op 20, door Gault&Millau bekroond met de award ‘Prijs-Plezier van het Jaar’. “We geven onze gasten een totaalervaring: een wereldreis zowel in het glas als op het bord. Het is ook een bewuste keuze van ons om geen dubbele shift te draaien. Pas als iedereen met een goed gevoel van tafel gaat, is onze dag geslaagd”, klinkt het.