Oats Day Long opent eerste West-Vlaamse vestiging in Kortrijk

Jonge ondernemers Anse (27) en Ewout (29) Vanmassenhove trekken na vier jaar met hun haverconcept eindelijk naar West-Vlaanderen. Een thuismatch, want broer en zus Vanmassenhove zijn afkomstig van De Panne. De kust moet nog eventjes wachten, maar op 28 januari opent het duo wel een nieuwe vestiging van Oats Day Long in Kortrijk.

Voor de zomer leek het erop dat Brugge als eerste aan de beurt zou zijn, maar dat plan is dan toch lichtjes gewijzigd. Anse en Ewout kozen De Kaai als locatie, het vernieuwde sportcentrum op ‘t Hoge in Kortrijk. Een plek die perfect past bij hun concept: gezonde en lekkere gerechten on the go. (lees verder onder de Instagrampost)



Dit wordt al de zesde vestiging van Oats Day Long, maar de eerste in West-Vlaanderen. Net zoals in de andere haverbars zullen hier zowel zoete als hartige ontbijt- en lunchgerechten op de kaart staan: havermoutpap, pannenkoeken, risotto, belegde boterhammen… de enige vereiste is dat het allemaal draait rond haver.