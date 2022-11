Nieuwe Vespa’z lokt onmiddellijk veel volk naar Brugsesteenweg in Roeselare

Terwijl iets verderop de sloopwerken aan het voormalige restaurant begonnen zijn, opende woensdag de nieuwe Vespa’z langs de Brugsesteenweg de deuren. De horecazaak van Olivier Desmet lokte onmiddellijk veel volk. “Het doet raar om te zien dat het mooie gebouw waar we negen jaar huisden gesloopt wordt, maar anderzijds zijn we blij verrast dat het volk onmiddellijk de weg vindt naar deze nieuwe horecazaak.”

Restaurant Vespa’z 4 huisde negen jaar lang in de voormalige villa van keukenbouwer Donald Muylle langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Het gebouw maakt nu plaats voor een Burger King. De sloopwerken zijn recent opgestart.

Serieuze ingrepen

“Met ons restaurant wilden we graag langs deze drukke invalsweg en winkelstraat blijven. We lieten dan ook ons oog vallen op de voormalige horecazaak Flores, op enkele honderden meter van ons restaurant”, aldus Olivier Desmet.

De voorbije periode werden er serieuze opfriswerken uitgevoerd aan de horecazaak, vlak bij de parking van onder andere elektrospecialist Vanden Borre. “We planden wat opfrissingswerken aan het pand, maar uiteindelijk hebben we toch serieuze ingrepen doorgevoerd. Ik wist vooraf niet dat hier zoveel plaats is. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met het eindresultaat.”

Meer parking

Woensdag openden Olivier Desmet en zijn team, vooral mensen die ook in Vespa’z 4 aan de slag waren, de deuren van de nieuwe Vespa’z. “Hier is zo’n plaats voor 140 klanten. In de grote zaal kunnen er een 80-tal mensen terecht, in het kleinere gedeelte zo’n 60-tal. Dat kleinere gedeelte kan afgesloten worden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld rouwmaaltijden of familiefeestjes.”

De eerste twee dagen van de nieuwe Vespa’z zijn alvast een succes. “Onverwacht, want we hadden nog niet zoveel reclame gemaakt. Toen we open gingen, stonden er onmiddellijk mensen voor de deur. In vergelijking met onze vorige zaak is er hier in de omgeving nog iets meer parking.”

Traditionele gerechten

Vespa’z is van maandag tot en met zaterdag open. Op maandag en dinsdag kan men er ’s middags en in de namiddag terecht. De overige dagen is de keuken ook ’s avonds open. “’s Middags bieden we een dagschotel aan. Daarnaast kiezen we vooral voor de Franse keuken. Lekkere traditionele gerechten zoals bijvoorbeeld varkenswangentjes staan hier op de menukaart.”

In de namiddag kunnen klanten genieten van de tearoom. Voor een wafel of pannenkoek kan men zeker bij Vespa’z terecht. “We zijn erg blij met deze vliegende start. Deze middag ben ik wel nog eens langs het voormalige gebouw gepasseerd. Het doet maar raar dat zo’n mooi pand wordt gesloopt, maar we zijn vooral tevreden dat we ergens in de buurt terug konden opstarten.”

Frituur en Foodbar Roulers

Ondertussen heeft Olivier nog tal van andere plannen. “De horecazaak Vespa’z op de Grote Markt pakken we volgend jaar aan. Die horecazaak steken we in een volledig nieuw kleedje.”

Daarnaast opent Olivier binnenkort ook een nieuwe frituur langs de Brugsesteenweg. “We hebben leuke plannen met de voormalige Panos. We hopen daar rond kerstperiode de deuren van Frituur en Foodbar Roulers te openen. We geloven dat een extra frituur langs deze drukke weg goed kan draaien. We zullen er inzetten op speciale burgers en hebben de intentie om er ook met takeaway uit te pakken. Mijn vrouw runt De Frietherder in Torhout, de nieuwe zaak in Roeselare zal ongeveer een kopie zijn.”